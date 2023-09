Video: indígenas tumbaron vallas intentando llegar a la Casa de Nariño

El pasado 27 de septiembre, se llevaron a cabo en Bogotá y otras ciudades del país unas marchas promovidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, denominadas 'Movilización por la paz'. Entre los grupos que marcharon hubo varias comunidades indígenas, y algunas de ellas permanecieron en la capital.

En la noche del 28 de septiembre, algunos de estos indígenas se manifestaron en Bogotá, señalando estar molestos con el Gobierno, exigiendo una reunión con el presidente. Según indican, el Gobierno habría incumplido unos compromisos con ellos, y en forma de protesta, tumbaron unas valles que están instaladas en la carrera octava, junto a la Alcaldía de Bogotá, buscando llegar a la Casa de Nariño.

En redes sociales circulan videos donde queda evidenciada la molestia de los indígenas y el momento en el que tumban las vallas.

Uno de los indígenas, pertenecientes a la comunidad misak, señaló que la manifestación es "para denunciar las irregularidades porque es increíble que no tengan tiempo para atendernos 10 minutos. La viceministra del Interior, Lilia Solano, no quiere atender a los paisanos y ya hay unos compromisos adquiridos con ella y delega funcionarios que no tienen capacidad de decisión”.

Supuesta desatención del Gobierno con los indígenas

Los indígenas estarían alegando que el Gobierno no les ha cumplido con unos compromisos, los cuales se desconocen. Señalo uno de los miembros de la comunidad misak que estuvieron un largo rato en la plaza de Bolívar, esperando que alguien del Gobierno los atendiera, pero nada ocurrió, por lo que decidieron tumbar las vallas para intentar llegar a la Casa de Nariño.

Frente a los actos de los indígenas, el esquema de seguridad de la Casa de Nariño actuó rápidamente para evitar que la conglomeración llegara al recinto.

Indicaron los miembros de la comunidad misak que a lo largo del día les manifestaron que iban a ser atendidos por el Gobierno, pero esto no ocurrió.

“Venimos desde muy lejos y como en todos los gobiernos, nunca cumplen”, señaló otro de los líderes.

Vea el video: