“Gritaba y nadie me ayudaba”: joven denunció caso de acoso en Bogotá

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se habría presentado el pasado 30 de julio, en inmediaciones del Portal Américas, en Bogotá, según relató una joven a través de sus redes sociales.

En una publicación, la mujer contó cómo fue abordada, presuntamente, por un hombre desconocido el pasado sábado 30 de julio, cuando caminaba hacia el portal de Transmilenio.

La joven explicó que iba caminando cuando fue interceptada de frente por el sujeto, situación a la que ella habría reaccionado con miedo pues pensó que “la iban a robar”. Acto seguido, el sujeto le habría preguntado: “¿le parecí muy feo que la asuste?

Según lo que contó la mujer, ella intentó quitarse del camino, a lo que el presunto victimario la agarró de la espalda para acercarse a ella y agredirla sexualmente en plena vía pública, situación a la que ella habría intentado reaccionar golpeando al sujeto e intentando apartarlo.

A lo que yo me fui a quitar el tipo me agarró muy fuerte de la espalda y me metió la mano debajo de mi vestido, empezó a manosearme y a tratar de besarme.