La pista clave en el crimen de Mauricio Ospina que la justicia nunca recaudó

La madre de Mauricio Ospina aún conserva una pieza clave que, según ella, sería fundamental para dar con la verdadera causa de la misteriosa muerte de su hijo y que la justicia no ha podido resolver.

La ropa estaba en el tercer piso, estaba tirada en el piso, al lado de una lavadora hasta con un tendido de cama, había un gorro también… Yo solamente me enfoqué en la ropa de mi hijo y la recogí

Prendas de vestir que reclamó en el lugar de los hechos, días después de la muerte. Nadie le ha podido explicar por qué el cadáver estaba desnudo, la ropa con manchas de sangre y menos por qué ninguna autoridad las consideró siquiera como evidencia.

En las prendas que ella conserva en un lugar sagrado de su casa, podría haber algún indicio que tal vez permita entender el dictamen que un día le dieron en Medicina Legal y que se aleja de la versión del LSD.

"José Mauricio Ospina Velázquez tiene cambios que sustentan una asfixia mecánica que lo lleva a la muerte, asociado se documenta un politraumatismo contundente y abrasivo", dice el documento.

Me dijo, efectivamente su hijo no murió de sobredosis, su hijo estaba muy golpeado, su hijo murió de una asfixia mecánica

El dictamen de Medicina Legal es contundente: el cuerpo tiene lesiones en la cara, glúteos, espalda, piernas y brazos.

"A mi hijo me lo masacraron, no sabía la golpiza que él tenía en el cuerpo, porque yo solamente decía lo de la cara, yo decía por qué el cuello así, o sea el cuello aruñado, tenía una cosa horrible. ¿Qué es todo esto? Era como aruñado, como si hubiera intentado zafarse o alguna cosa, era impresionante", aseguró Claudia.

Rubén Darío Angulo, experto que participó en el caso Colmenares, fue consultado por Noticias RCN y analizó lo que se conoce de la necropsia de Mauricio. Sobre esto, aseguró que el cuerpo fue arrastrado y golpeado con elementos contundentes, y añadió que la posibilidad de que el joven se haya causado daño en medio de un viaje de drogas, es nula.

Ninguna lesión que estudié en la necropsia es autoinfligida

Hay otra preocupación para Claudia, 11 meses después de lo sucedido el caso no avanza y la madre reclama que no hay capturas.

Había tres personas en el hecho, no hay ningún capturado, se supone que debía haber una persona capturada o algo mientras investigan, pero nada, ellos los dejaron ir como si nada

El testimonio de la patrullera que ingresó a la escena explica por qué no se detuvo a nadie ese día. "No hubo capturado en este procedimiento, porque al cuerpo sin vida no se le observan signos de violencia a simple vista", expresó.

Aun así, el piso y la ropa de Mauricio tienen rastro de sangre. Noticias RCN quiso conocer la versión de los tres jóvenes indiciados o de sus familias. Se negaron a hablar en cámara, pero reiteraron que sus hijos son inocentes.

Los jóvenes, hoy mayores de edad, siempre reafirmaron la tesis de una sobredosis y que el propio Mauricio se hizo daño. Claudia, mientras tanto, sigue en busca de justicia, intentando que alguien escuche esta súplica, que nunca recibió respuesta del colegio, la Fiscalía o la Policía.

Al conocer su caso, el reconocido penalista Francisco Bernate decidió asumir su defensa y aseguró que “la deuda de la justicia con esta familia es toda, son muchas las irregularidades, mucho el tiempo que pasa y la justicia que huye”.

En medio de un caso confuso, hay una certeza, su hijo nunca llegó al anhelado grado de bachiller. Uno de sus compañeros, implicado en el crimen, sí.

"Es mi hijo el que está muerto, es mi hijo el que no puedo abrazar... Solo me tengo que conformar con unas fotografías con los mensajes que él me dejaba, porque aún tengo algunos", dijo Claudia.

Doña Claudia asegura que no es venganza lo que busca, que es justicia.

