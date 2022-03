Menor de edad fue rechazada en varios colegios de Bogotá por tener padres homosexuales

Una pareja de hombres, casados desde hace 11 años, adoptaron en 2021 a Camila, su hija de seis años de edad. Le brindaron una familia, y buscan darle la mejor educación posible. Sin embargo, esto se ha convertido en una fuerte odisea.

Tras buscar que su hija entrara a varios colegios, todos estos la rechazaron bajo la excusa de que no estaban preparados para tener a una estudiante en sus "condiciones". Miguel Barriga y Jhon Ramírez hicieron público su caso ante los micrófonos de RCN Radio.

“En el Colegio Americano de Bogotá estábamos haciendo el proceso para ingresar a primero. Allí nos pareció que cumplía con las expectativas, dado la cercanía de la casa, el nivel académico, además de su trayectoria hacía el bilingüismo y una apertura", señalaron.

Discriminación por su orientación sexual

Sin embargo, indicaron que al hacer el proceso en este colegio sufrieron un acto de discriminación.

“Cuando fuimos a hacer el proceso, como cualquier hogar, manifestamos que éramos una pareja homoparental previendo cualquier situación. Y nos manifestaron que no había ningún problema particular y siguiéramos en el trámite (...) En ese momento hicimos la subida de los documentos, el pago del formulario y luego la niña es llamada a presentar el examen, posteriormente al último paso era la entrevista. Fuimos citados por la psicóloga y, al llegar, nos piden que la niña no esté y nos pidieron disculpas, porque el colegio no tenía la posibilidad y el conocimiento para abordar una situación posible de discriminación”, indicó Miguel.

Según las razones del colegio, no sabían cómo abordar el tema de una en una familia con padres homosexuales y consideraban que no estaban preparados.

“Para nosotros fue demasiado asombroso. En un primer momento no podíamos creer que eso estuviera pasando que, además, se le estuviera negando el derecho a la educación a nuestra hija, a pesar de haber cumplido todos los requisitos y todos los pasos en el procedimiento que cumple cualquier familia”, manifestó.

“Frente a esta situación nos retiramos, realmente con un sentimiento y unas emociones encontradas: la tristeza, la rabia (y) la indignación por lo que no estaba sucediendo”, aseguró.