¿Mensajes de subsidios falsos? La nueva denuncia de varios ciudadanos en Bogotá

Recientemente se conocieron varias denuncias de algunos ciudadanos en Bogotá que están siendo víctimas de estafa por cuenta de mensajes que les están llegando y que serían falsos.

Según información, los mensajes señalan que se va a vencer el plazo para inscribirse y recibir el ingreso mínimo garantizado, como consecuencia, muchas personas han salido a hacer filas para reclamar la supuesta ayuda.

“El mensaje de texto decía que era beneficiaria de la renta básica y que tenía que venir a redactar unas cartas para poder recibir el beneficio”, aseguró Ana Ochoa, habitante de Bogotá.

Lo mismo ocurrió con Luis Arturo Alcáceres, habitante de la ciudad, quien aseguró que llevaba varios días intentando radicar los supuestos papeles. “Ya llevo 3 días acá para erradicar los papeles. Los unos me dicen una cosa, los otros otras, y yo ya estoy es confundido. Me dicen que donde me miran no me aparecen pagos, pero en el celular si me aparecen pagos”.

Los ciudadanos que recibieron estos mensajes madrugaron con la ilusión de recibir el dinero que supuestamente el Gobierno entregaría a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda aseguró que está realizando investigaciones para identificar a los responsables de esta desinformación masiva y cuál sería el propósito.

“Nosotros estamos al día con los pagos, pero hay que aclarar que los mensajes de texto que están recibiendo, indicándoles un monto de pagos pendientes son absolutamente falsos”, agregó Mauricio Sandino, coordinador de la estrategia ingreso mínimo garantizado del Distrito.

Las autoridades y la Secretaría de Hacienda recomiendan que, si algún ciudadano tiene dudas sobre los pagos del subsidio, ingresen a la página oficial de la secretaría y no envíen información personal a enlaces desconocidos.

