Motociclista fingió estar varado e intentó abusar sexualmente a una joven en Kennedy

Es crudo el relato de una mujer que fue víctima de abuso sexual en Bogotá, pues lo que comenzó como un llamado de auxilio se convirtió en una agresión inesperada. El hecho tuvo lugar en el barrio Boíta de la localidad de Kennedy.

Vea también: Una mujer mutiló los genitales a su esposo por abusar de su hija

Una moto como excusa para el abuso sexual

Según se conoció, la víctima iba llegando a su vivienda, un conjunto residencial del sector, cuando fue abordada por un hombre que le pidió ayuda para mover su moto, aparentemente varada, situación que el agresor aprovechó para intimidarla e intentar abusarla.

"Este tipo me pidió ayuda, ya que se encontraba varado y pues también perdido. Yo a él le dije que la verdad no sabía dónde quedaba un montallantas, porque lo primero que me preguntó fue eso".

El ataque tuvo lugar el 14 de marzo del presente año en horas de la noche. Relata que le colaboró al motociclista a llevar su vehículo hasta un lugar ‘más seguro’, sin embargo, minutos más tarde resultó en una zona apartada.

“Él decía que no sabía, que estaba perdido, que tenía el cambio trabado, algo así. El caso es que él siguió conmigo hasta llegar a mi conjunto y ahí él me pidió el favor que si le ayudaba a empujar la moto, a lo cual accedí”.

¿No era un atraco sino un intento de violación?

Sin embargo, aseguró que al notar un ambiente sospechoso, pensó que el objetivo del hombre era robarla, por lo que intentó entregarle su celular, a lo que él se negó y habría respondido que no quería el teléfono sino a ella, procediendo a amenazarla.

“Sentí la sospecha de que él me quería robar y cuando le dije: lo siento, me tengo que ir, él me cogió de acá (señalando su ropa a la altura del pecho) y me dijo que si gritaba me pegaba un tiro".

Quedé en shock y no supe qué hacer

Tras la amenaza, el victimario inició con los tocamientos abusivos. “Empezó a tocarme los senos, la cola y yo le dije que no me hiciera eso, que yo había sido buena persona con él".

“Me dijo que no quería mi celular, que me quería a mí. Me decía: déjeme tocarle los senos, la cola - cuando ya tenía las manos encima de mí -. Yo solo le suplicaba que no lo hiciera”.

No obstante, el sujeto no esperaba que ella reaccionara y decidiera huir, evitando así ser accedida carnalmente de forma violenta.

Le puede interesar: Intento de linchamiento en colegio de Bogotá por presunto caso de abuso sexual a menor

Más casos del supuesto motociclista abusador

El temor es generalizado, pues Noticias RCN conoció que no solo se trata de este caso, sino que varias mujeres se habrían contactado con la víctima para hacerle saber que también han visto al hombre rondar por el sector.

Señalan que, al llegar de sus trabajos a sus casas, sobre todo a los conjuntos residenciales, ven al hombre que se moviliza en motocicleta y que ha venido amenazando mujeres, las ubica cerca a sus viviendas antes de ingresar y allí las estaría presuntamente abusando.

La víctima ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades ya conocen el caso y la Policía aseguró que un grupo de la Sijín ya está en la tarea de investigar los hechos para identificar al agresor.

Cifras de abuso sexual en Bogotá

Cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá revelan que entre enero y febrero de este 2022 se reportaron 782 casos de delitos sexuales en la ciudad, sin embargo, la cifra es inferior al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 826.

Lea además: Envían a la cárcel a coronel acusado de abusar sexualmente a una oficial del Ejército

La localidad donde más se reseñaron estos casos fue Ciudad Bolívar (94), seguida de Suba (83), Kennedy (74), Bosa (67) y Engativá (58).

El día que más delitos de este tipo se presentaron durante esos meses fue el lunes, reuniendo el 17.3% de los casos; y la hora, con un 32.6%, en la tarde.

La estrategia contra los delitos sexuales

Recientemente, tras una reunión entre el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acordaron fortalecer la ruta integral de atención a la mujer, que ahora también se enfocará en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Más información: Papá de mujer víctima de abuso: “El pastor le decía que estar con él era un mandado de Dios”

Lo anterior por el creciente número de casos de abuso sexual en instituciones educativas de la capital colombiana, como el caso del colegio Marymount, entre otros. El fiscal indicó que se dispondrán seis nuevos fiscales e igual número de investigadores en las casas de justicia para atender estos casos.

“Vamos a unir esfuerzos, no solo para el esclarecimiento de estos delitos sexuales, también vamos a trabajar en un mecanismo informático para actualizar las bases de datos del SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) y poder tener una trazabilidad de casos específicos y tener respuestas permanentes”, manifestó Barbosa.