Pasajera en estado de embriaguez golpeó con un cabezazo a trabajadora de aerolínea en El Dorado

En redes sociales se ha hecho viral el caso de una agresión en contra de una mujer que trabaja para la aerolínea Avianca. Según reportan algunos usuarios, esta provino por parte de otra mujer que se encontraba en un visible estado de embriaguez.

Indican que la agresora era una viajera que se encontraba con algunos tragos encima, y que se aproximó al counter de la aerolínea Latam en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La mujer empezó a hablar con la operaria de la aerolínea, quien no le permitía ingresar al vuelo debido a que no era pasajera de este sino de uno de Avianca.

Según indican algunas versiones de lo que aconteció el pasado 16 de noviembre, la mujer en estado de embriaguez se llama Camila Gutiérrez, y es una DJ de la ciudad de Cali. Señalan que buscó ingresar al vuelo de Latam, confundiéndose del verdadero vuelo que ella debía tomar. La trabajadora de la aerolínea le negó el acceso, y fue así como la pasajera intentó ingresar a la fuerza.

Al ver su intento de ingresar al avión frustrado, golpeó con un fuerte cabezazo a la operaria de Latam, quien quedó en el piso y el golpe le provocó convulsiones, según reportan.

Se llama Camila Gutierrez, DJ de Cali.

Hoy en el Aeropuerto El dorado, ebria, confundió Latam aerolínea en la que volaría, con @Avianca. Quiso entrar a la fuerza, la señorita no la dejó,le dio un cabezazo y le produjo convulsiones.

No más “Usted no sabe quién soy yo”. pic.twitter.com/PBHboKHkW8