'Plan tortuga' en contra del nuevo pico y placa en Bogotá; estas son las calles y zonas con congestión

Desde este 10 de enero empezó a aplicar el nuevo modelo de pico y placa establecido por el Distrito. En la primera semana se implementará de forma pedagógica y será hasta el próximo 16 de enero que los agentes de tránsito podrán impartir comparendos a los conductores que no cumplan con la norma para la circulación en la capital.

Es por eso que varios conductores de vehículos particulares han convocado lo que han denominado 'plan tortuga', para mostrar su rechazo por las nuevas medidas que se tomaron desde la alcaldía de Claudia López. Entre los principales asuntos de controversia están los periodos de rotación del pico y placa, pues inicialmente se había dicho que cambiaría cada cuatro meses, pero ya no será así.

"Con este cambio, buscamos generar una restricción equitativa entre las placas pares e impares y reducir la congestión en un 10 %. Desde el sector Movilidad estaremos monitoreando el nuevo Pico y Placa para medir su efectividad y tomar decisiones que beneficien a la ciudadanía", puntualizó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

Pero a pesar de eso, en varias de las principales calles de la capital hay conductores que han avanzado de manera lenta y han realizado hasta bloqueos en forma de protestas por la nueva medida de pico y placa. Se habla de que son al menos 1.000 automotores que se han sumado al 'plan tortuga'.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, ya se han visto afectaciones en:

Autopista Norte con calle 175

Avenida Américas con carrera 86

Avenida Primero de Mayo con carrera 68

Avenida Ciudad de Cali

[08:15 a.m.]#AEstaHora Se presenta manifestación en la calle 174B con Autopista norte. Se genera afectación de un carril de la calzada. pic.twitter.com/dQr6Czgrs5 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 10, 2023

La Autonorte es el principal punto donde se han registrado bloqueos. Algunos automotores particulares han puesto pancartas con mensajes que dicen: "No más abuso al vehículo particular, no somos la caja menor de la Alcaldía", esto como un reclamo directo a las medidas adoptadas. Para aquellos que no las cumplan habrá sanciones de hasta 468.500 pesos.

Por eso desde la Secretaría de Movilidad han insistido en que los días impares podrán circular los vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5 y los días pares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.