“Escondió a mi hija tras los lockers”: Presunto nuevo caso de abuso sexual en colegio de Kennedy

Cada vez son más los casos de abuso sexual contra menores que se registran en el país. En las recientes horas, varias madres de familia de un colegio en Kennedy, en Bogotá, denunciaron que, supuestamente, un coordinador de la institución habría cometido diferentes abusos sexuales a estudiantes. Una de ellas, ya interpuso una demanda.

Una de las madres conversó con Noticias RCN y aseguró que el rector de la institución fue quien la contactó para exponerle el caso.

“El señor rector me citó y empezó a mostrarme los videos. Evidenciamos cómo el coordinador mete a mi hija y la esconde tras los lockers para luego ingresar dentro de los salones”, señaló la acudiente.

Adicionalmente, la mujer aseguró que la denuncia ya fue radicada ante las oficinas de la Fiscalía General de la Nación y que el caso de su hija no sería el único, puesto que conoce otros más.

"Me dijo que le hiciera un favor y quería besarme"

Noticias RCN también conoció el testimonio de una estudiante a la que, por seguridad, se le mantiene su identidad en anonimato. La joven, entre lágrimas, detalló lo que sucedió con el hombre.

“Él me dijo que le hiciera un favor en el tercer piso y resultó que no era ningún favor, sino que él me metió a un salón y me dijo que quería besarme”, confesó la joven.

Según información, la mejor fue sometida a una revisión por parte de personal en salud. Al parecer, el profesor utilizaba mensajes comprometedores por chat, vía WhatsApp, para acosar a las estudiantes.

Entretanto, una vez se conoció el caso, la Secretaría de Educación se pronunció y aseguró que ya se realizó la “identificación de acciones pertinentes para la activación de protocolo, como lo son la remisión a la oficina de control disciplinario de la SED, y la notificación a las entidades pertinentes (ICBF y Fiscalía General de la Nación)”.

Por el momento, la madre, que interpuso la denuncia ante las autoridades, espera celeridad en las investigaciones.