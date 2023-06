Caso Freddy Burbano: testigo reveló detalles inéditos del accidente en el que murió Karen Molina

Horas antes del accidente, la madrugada del 9 de julio de 2022, la mama de la víctima le insistió que esa noche no fuera trabajar al bar de su amigo. Le pidió que se quedara en casa, pero su afán por ahorrar dinero para brindarle una mejor calidad de vida de sus padres, la llevaron a tomar una decisión definitiva.

“Ella entraba a la universidad en agosto, entonces dijo alcanzo a trabajar casi los cuatro sábados del mes de julio, mami. Y yo le dije, ay, hija, pues no quisiera y pero no fue así. Lo único que yo le dije le dije, no, mami, no vaya, pero en el transcurso del día nos hablamos bastantes veces y ya”.

Pese a la angustia que le generaba a la madre que Karen fuera a trabajar esa noche, una cosa la tranquilizó; el encargado de llevar a su hija sana y salva a casa era un conductor de confianza: Carlos Díaz.

“Carlos Díaz siempre era el que hacía los viajes. Del bar los traía. Él era como el taxista elegido para traerlos en la noche, él iba y los recogía y los traía. Él mismo los dejó en el Restrepo y venía para acá”, contó la madre.

Taxista de Karen Molina reveló detalles del accidente

“Lo recogí en compañía de Karen, que la compañera de trabajo de él. La hora de buscarlos era a las 3:00 de la mañana”, así comenzó el conductor su relato.

Casi un año después, el taxista involucrado en el accidente regresó al lugar del accidente. Y por primera vez habló para un medio de comunicación sobre lo que pasó esa fatídica noche.

“Yo recuerdo, que ese día fue full activo. Yo venía (pendiente), y cogí la 45.

Aunque Carlos tomó la ruta habitual, recordó que iba pasando por el semáforo cuando el carro lo embistió.

Lo que el taxista describe está respaldado por un único video de un cámara de seguridad que se convirtió en la prueba reina de la Fiscalía sobre este caso.

Por la calle 13 bajaba un vehículo con exceso de velocidad y en la intersección se produce el impacto. El golpe es tan fuerte que el carro del artista se elevó y chocó con un muro 20 metros más adelante.

Yo recuerdo que como que volé como metido en una nube y de pronto caigo en cuenta de que es eso. Yo me bajo a asistir a mis pasajeros y en seguida enfoqué al causante de la tragedia, contó el taxista

El hombre que conducía el otro vehículo era el cantante Freddy Burbano, a quien la víctima de este mortal accidente admiraba como artista.

“El hombre estaba recostado ahí en la cabrilla, no reaccionaba, empezó a reaccionar cuando yo empecé a fotografiarlo. Luego salió el compañero del conductor, y sí en seguida llegó la Policía, no se demoraron mucho”, agregó Carlos.

Por otro lado, Burbano relató cómo fue su reacción tras el accidente:

Me bajé del carro y dije yo estoy bien. Obviamente sangrando mucho. Se acerca alguien y me dice que murió alguien en el choque y yo no creía, en qué momento, son cosas que uno no cree

Tras el choque, el cuerpo de Karen salió violentamente expedido del taxi.

La explicación de la muerte de Karen Molina

Analizando los detalles del accidente, Yefrín Garavito, investigador y director de la UID explicó cómo se pudo haber producido el accidente.

“Cuando se realiza un choque, se genera una gran energía cinética que es transferida del vehículo hacía las personas que están dentro del mismo, si no cuentan con el cinturón de seguridad. Lo que puede generar que las personas salgan proyectadas del vehículo, como en este caso. Al observar que no hay vidrios en el suelo, se puede garantizar o decir que la persona salió proyectada por la ventana y por eso causó la muerte”.

Las versiones que no coinciden de la tragedia

Con ayuda del escáner 3D de la unidad de investigación criminal, Noticias RCN reconstruyó el momento del accidente.

Hay un detalle vital y es, ¿alguno de los dos conductores cruzó el semáforo en rojo?

El taxista entregó detalles de su percepción del accidente: “Para mí es mi semáforo en la intersección en verde, sí alcancé a lograr el carril derecho hacia el occidente, el carril de tráfico lento y luego el impacto fuera de lo común. No perdí el conocimiento ni nada, sentí el impactó en la parte de posterior y ahí me di cuenta de la tragedia.

La versión del cantante dice lo contrario:

“Arranqué y venía por la 13 bajando hacía mi apartamento en Castilla, pues la vía es muy sola y nadie tiene en cuenta la velocidad en ese momento. Yo venía en mi carril, con semáforo en verde y lo pasé cuando el compañero me dice, ‘cuidado que ese taxi se pasó en rojo’, pero ya estaba muy encima, traté de esquivarlo cuando vuelvo otra vez la cabrilla al centro fue cuando choqué y perdí totalmente el control. Eso fue lo que pasó”.

La Fiscalía vinculó al caso al taxista Carlos Diaz, por un detalle en el video, donde se observa que el semáforo de la calle 13, por donde conducía el cantante estaba en verde. Segundos después del impacto cambió a rojo.

¿De quién sería la responsabilidad del accidente?

“Los accidentes de tránsito se dan por varias circunstancias, una es por imprudencia, negligencia, hipericina y muchas veces, como en este caso, hay una negligencia del taxista que sabiendo que debía detenerse en un semáforo en rojo, aun así, aumento su paso y ahí es donde se genera el accidente”, dijo el director de la UID.

Mientras que el taxista defiende su versión: “para mí una persona que venía con exceso de velocidad con la imprudencia del caso, y su estado de estado de alicoramiento”.

Lo dicho por el conductor se corrobora en el examen de Medicina Legal, realizado a Freddy Burbano que concluyó: “grado 3 de embriaguez alcohólica”.

Hoy el cantante sí reconoce que había consumido licor

Yo creo que nunca don Freddy va a ir a la cárcel, pero que se haga justicia, al menos que hay un precedente para que aquí no hay respeto de una persona dar borracha, no hay respeto, dijo la madre de Karen.

La vida de Carlos, el taxista cambió en cuestión de segundos. Desde ese momento no volvió a conducir y su salud se ha visto afectada:

“Yo pensaba 70 kg y ahora, a veces 56. Se disminuyó mucho la atención, el estrés, la vivencia fue brava. El proceso no ha terminado. Hay días en que no se duerme”.

La primera vez que Freddy Burbano habla del accidente

“Primera vez que salgo en cámaras después de ese día, y obviamente hay gente que juzga, pero realmente no sabe lo que se lleva por dentro. Son aprendizajes, esto fue una lección bastante fuerte. Eso fracturó mi carrera, a Freddy Burbano como persona porque yo ya no salgo a la calle como lo hacía antes, porque hay temor por las cosas que me escriben”

Los dos conductores están libertad y vinculados a un proceso judicial que podría incluso llevarlos a la cárcel, mientras que la familia de Karen aún no supera su pérdida.