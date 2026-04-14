Rescatista de animales en San Andrés denunció amenazas de muerte por buscar alimento para sus mascotas

El Refugio Canino Kellan, ubicado en la isla de San Andrés, ha denunciado presuntas amenazas principalmente contra el rescatista Kella, un hombre de casi 70 años, quien ha dedicado gran parte de su vida a rescatar animales víctimas de maltrato y abandono en el archipiélago.

Familiares del hombre se encuentran solicitando ayuda a las autoridades competentes para brindar protección no solo a los encargados del refugio, sino también a las decenas de animales que se encuentran allí.

Refugio Canino Kellan denuncia amenazas

Según la denuncia hecha por Andrea Portilla, esposa de Kella y fundadora del refugio, durante la mañana del lunes 13 de abril el rescatista se dispuso a realizar su labor diaria de pelar cocos, pues con la venta de esta agua logran comprar alimento para todos los animales. Sin embargo, este fue abordado por un sujeto, quien habría arremetido en su contra por hacer uso de la fruta.

Seguido de este hecho, Portilla afirmó que seis sujetos arribaron al refugio con armas cortopunzantes y retuvieron a Kella, quien ha presentado serios problemas de salud en los días más recientes. Así mismo, la mujer manifestó que cinco sujetos más se encuentran tras la búsqueda del rescatista.

“La persona con la que Kella tuvo el problema vino con cinco hombres más y lo están buscando para matarlo. Kella es un hombre de casi 70 años (...) en esta isla no hay empatía por los animales. No es justo que a un hombre de casi 70 años, que hace lo que hace por los animales de este lugar, haya en este momento seis hombres buscándolo para matarlo”, manifestó.

Llamado a las autoridades de San Andrés

En la publicación, la esposa del rescatista también manifestó haber sido atacada en ocasiones pasadas. Por esto, solicitaron ayuda por parte de las autoridades de la isla.

“Yo, Andrea Portilla, ya he sido atacada antes. Me han perseguido, me han intentado matar con machete. Tengo órdenes de caución y hoy volvió a suceder. Fueron violentos, más peligrosos”.

“Estamos completamente desprotegidos. Solo estamos aquí luchando por animales que nadie más defiende. Este es un grito desesperado. Si algo nos pasa, ya saben quiénes fueron”.

Al llamado se han sumado voces de otros rescatistas, quienes exaltaron la labor de Kella con su fundación y la amplia cantidad de animales que se encuentran bajo su cuidado.