Juez declara improcedente la tutela de cocheros en Cartagena contra los nuevos coches eléctricos

El juez décimo segundo penal municipal de Cartagena declaró improcedente la tutela presentada por un grupo de cocheros contra los nuevos coches eléctricos que, en diciembre de 2025, empezaron a realizar recorridos gratuitos en la ciudad amurallada, que solían prestar vehículos de tracción animal, bajo tarifas elevadas.

El fallo avala el proceso de sustitución, de los vehículos que eran tirados por caballos durante varias horas, bajo el sol abrasador de ‘La Heroica’, y permite avanzar con la entrada en operación de 62 carrozas eléctricas en la ciudad.

Juez desestimó que el proceso de vinculación al nuevo modelo sea excluyente con los antiguos cocheros:

El juez argumentó que la tutela es improcedente debido a que no se están violando los derechos fundamentales de los cocheros y se equivocan al solicitar una compensación económica o patrimonial por medio de este recurso.

Además, rechazó la idea de que exigir un nivel de inglés básico para sumarse al proceso de contratación sea una barrera de exclusión.

En su lugar, indicó que la Alcaldía puede exigirlo entre sus requisitos, bajo la premisa de modernizar y profesionalizar el sector turístico y sus actores tradicionales.

Cartagena celebró la decisión del juez:

José Posada de la Oficina Asesora Jurídica de Cartagena celebró que el juez le diera “la razón al distrito al establecer que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y que es improcedente, en este momento, una acción de tutela que frene el desarrollo y la sustitución de vehículos de tracción animal a coches eléctricos”.

Hasta hace poco seguían conociéndose denuncias por presunto maltrato animal y estafas a turistas en los vehículos de tracción animal, pero el distrito se comprometió a comprar los caballos y carretas de cocheros y ayudarlos a vincularse laboralmente con el nuevo modelo o en sus respectivos negocios; lo que permitió avanzar con el proceso de implementación.