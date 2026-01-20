CANAL RCN
Colombia Video

Juez declara improcedente la tutela de cocheros en Cartagena contra los nuevos coches eléctricos

El fallo establece que no hay barreras de exclusión en el modelo de contratación de los nuevos cocheros, sino un intento por profesionalizar el sector turístico.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
11:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El juez décimo segundo penal municipal de Cartagena declaró improcedente la tutela presentada por un grupo de cocheros contra los nuevos coches eléctricos que, en diciembre de 2025, empezaron a realizar recorridos gratuitos en la ciudad amurallada, que solían prestar vehículos de tracción animal, bajo tarifas elevadas.

El fallo avala el proceso de sustitución, de los vehículos que eran tirados por caballos durante varias horas, bajo el sol abrasador de ‘La Heroica’, y permite avanzar con la entrada en operación de 62 carrozas eléctricas en la ciudad.

Coches eléctricos entran en funcionamiento en Cartagena al reemplazar los de tracción animal
RELACIONADO

Coches eléctricos entran en funcionamiento en Cartagena al reemplazar los de tracción animal

Juez desestimó que el proceso de vinculación al nuevo modelo sea excluyente con los antiguos cocheros:

El juez argumentó que la tutela es improcedente debido a que no se están violando los derechos fundamentales de los cocheros y se equivocan al solicitar una compensación económica o patrimonial por medio de este recurso.

Además, rechazó la idea de que exigir un nivel de inglés básico para sumarse al proceso de contratación sea una barrera de exclusión.
En su lugar, indicó que la Alcaldía puede exigirlo entre sus requisitos, bajo la premisa de modernizar y profesionalizar el sector turístico y sus actores tradicionales.

¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?
RELACIONADO

¿Qué pasará con los caballos que serán reemplazados por los coches eléctricos en Cartagena?

Cartagena celebró la decisión del juez:

José Posada de la Oficina Asesora Jurídica de Cartagena celebró que el juez le diera “la razón al distrito al establecer que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y que es improcedente, en este momento, una acción de tutela que frene el desarrollo y la sustitución de vehículos de tracción animal a coches eléctricos”.

Hasta hace poco seguían conociéndose denuncias por presunto maltrato animal y estafas a turistas en los vehículos de tracción animal, pero el distrito se comprometió a comprar los caballos y carretas de cocheros y ayudarlos a vincularse laboralmente con el nuevo modelo o en sus respectivos negocios; lo que permitió avanzar con el proceso de implementación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría advierte que entre los 26 cuerpos recuperados en Guaviare habría menores

Contraloría General de la República

Contraloría advierte que reparación de víctimas que establece la JEP está desfinanciada en 83.6%

Gobierno Nacional

Decreto de emergencia económica: ¿recaudo fiscal o incentivo al contrabando?

Otras Noticias

Conciertos

Artistas confirmados para el concierto de música popular en El Campín 'Pa Gozar y Cantar 2.0'

Cartel oficial del concierto de música popular Pa' Gozar y Cantar 2.0 en el estadio El Campín.

Donald Trump

Trump desata polémica con imagen hecha con IA que muestra a Venezuela, Canadá y Groenlandia anexados a EE. UU.

La imagen fue publicada este martes, en vísperas de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

Cuidado personal

¿Se puede contraer una infección urinaria por usar un baño público?

Independiente Santa Fe

La IA predice el resultado entre Santa Fe y Junior por Superliga en El Campín: ¿Cuál será el campeón?

Peajes

Beneficios clave de guardar el recibo de peajes: puede salvarlo de una emergencia