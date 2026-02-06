150 trabajadores del Hospital de Candelaria llevan dos meses sin pago: deudas de las EPS están detrás

La multimillonaria cartera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Emsanar EPS y Nueva EPS, intervenidas por el Gobierno Nacional, mantiene en jaque la estabilidad económica de por lo menos 150 empleados hospitalarios en el Valle del Cauca.

La falta de flujo de caja, derivada del incumplimiento en los giros, ha dejado al personal del centro asistencial del municipio de Candelaria sin recibir su salario los últimos dos meses. El impacto de la crisis sanitaria ya trasciende la atención al usuario y golpea directamente el sustento de sus profesionales.

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EPS intervenidas acumulan deudas millonarias con el hospital:

El origen del colapso financiero radica en las deudas acumuladas por Nueva EPS y Emsanar EPS, que suman, cada una, deudas por 1.700 millones de pesos con el hospital.

Aunque los montos ya se encuentran debidamente conciliados, la gerencia del hospital municipal de Candelaria aclaró que la parálisis en los pagos responde a que Nueva EPS no ha emitido ninguna respuesta institucional, mientras que Emsanar completó tres meses consecutivos sin abonar a los compromisos pactados.

Este freno en los recursos se ha convertido en un efecto dominó que no solo asfixia las finanzas de los trabajadores, también compromete la operatividad y los servicios médicos disponibles para la ciudadanía.

Trabajadores no han podido cumplir sus obligaciones financieras por la falta de pago:

La incertidumbre entre los trabajadores del lugar crece ante la ausencia de soluciones inmediatas. Los afectados advierten que sus obligaciones del día a día, como arriendos, servicios públicos, créditos bancarios y mensualidades escolares, no dan tregua.

"En este momento nos están debiendo los salarios de abril y mayo y es algo que nos preocupa. Tenemos hijos y la obligación de pagar sus colegiaturas y transporte, al igual que las deudas pendientes", manifestó Denise Borrero, empleada de la institución, al reflejar el drama que comparte la mayoría de sus compañeros.

Ante la gravedad de la coyuntura regional, la Gobernación del Valle del Cauca envió un requerimiento urgente dirigido a las EPS bajo administración estatal y al Gobierno Central, instando a dinamizar y priorizar de manera inmediata los cronogramas de desembolso vigentes, para cortar el ciclo de endeudamiento.