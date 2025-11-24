De dónde venían los menores rescatados de una secta judía y qué hacían en el país: esto dice Migración Colombia

Se conocen nuevos detalles sobre los 17 menores de edad, posibles víctimas de explotación sexual, que fueron rescatados de una secta de origen judío en el municipio de Yarumal, Antioquia.

La vestimenta tradicional de la comunidad Lev Tahor fue lo que, en un primer momento, llamó la atención de los habitantes de Yarumal, en donde los 17 niños, niñas y adolescentes se hospedaban junto a nueve adultos, en un hotel.

De acuerdo con las autoridades migratorias, llegaron al país en octubre, provenientes de Nueva York, pero hay indicios de que buscaban establecer una nueva colonia en territorio antioqueño, para cometer todo tipo de abusos por los que la misma secta ha sido judicializada en otros países.

De ahí que cinco de los menores tuvieran circular amarilla de Interpol, que suele emitirse tras la desaparición de posibles víctimas de los delitos de trata y secuestro.

Autoridades migratorias evalúan qué hacer con los niños y sus cuidadores:

En diálogo con Noticias RCN, la directora regional de Migración Colombia Paola Salazar explicó que una vez recibieron información “precisa sobre la ubicación de este grupo en el municipio, se emprendió la organización del operativo”.

En entrevistas directas habrían confesado que buscaban “aprovecharse del permiso de turismo de 90 días, prorrogable por otros 90 días, que otorga la normatividad colombiana. Sin embargo, en nuestra versión de los hechos e investigación preliminar tenemos que, probablemente, querían asentarse en territorio antioqueño”.

Sobre el parentesco entre los niños y sus cuidadores, Salazar indicó que “no hay niños que no estén acompañados en este caso. Los niños, niñas y adolescentes están acompañados de su padre o de su madre y en algunos casos de su madre y de su abuela”.

Los niños y sus madres no han sido separados:

En su investigación, las autoridades encontraron que la secta Lev Tahor ha sido señalada de cometer presuntos delitos contra menores de edad, y algunos de sus líderes han recibido condenas por el delito de abuso.

Incluso, determinaron que “por lo menos uno de los acompañantes masculinos está siendo objeto de investigaciones penales en Guatemala, pero no tenemos información sobre alguna sentencia penal ejecutoriada. Como autoridad administrativa, estamos estudiando la medida migratoria a tomar en las próximas horas”, pero una cosa es segura:

“A través de las recomendaciones del ICBF, que ha estado articulado con nosotros desde el principio al igual que el Gaula Militar Oriente, entendemos que no debemos separar a las madres de sus hijos y por eso hemos garantizado su permanencia juntos en el sitio. En lo que respecta a los adultos, en las próximas horas estaremos anunciando las medidas que vamos a tomar, sobre todo en salvaguarda de la seguridad nacional y con relación a los niños, estamos investigando cuáles son las medidas que hay en otros países sobre el retorno de la patria potestas de sus padres consanguíneos y la entrega a otros miembros de su familia extensa”.