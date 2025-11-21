Atraparon a extranjero que iba a Medellín para actividades sexuales: le hallaron 94 condones

Las autoridades migratorias en Medellín registraron un nuevo caso que vuelve a poner sobre la mesa las alertas por el ingreso de extranjeros con presuntas intenciones indebidas en la ciudad.

Esta vez, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova luego de que los controles de Migración Colombia detectaran una cantidad inusual de preservativos entre sus pertenencias.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló el caso a través de su cuenta en X, donde anunció la inadmisión del viajero y detalló los elementos que cargaba en su equipaje.

Inadmitieron a extranjero en Medellín: ¿cuál fue la razón?

Según la información divulgada por las autoridades, el hombre, que venía en un vuelo desde Panamá, fue detenido en el filtro migratorio cuando los agentes verificaron su equipaje y hallaron 94 condones distribuidos en varios paquetes.

La imagen con el material incautado fue entregada por Migración y compartida por el propio alcalde.

En su declaración pública, Gutiérrez escribió:

Go home! Gracias al trabajo y compromiso articulado de Migración Colombia y nuestra Policía Nacional, acaba de ser inadmitido otro ciudadano con pasaporte de Estados Unidos que pretendía ingresar, desde Panamá, a Medellín para realizar actividades sexuales.

¿Cuántos extranjeros han sido inadmitidos en Medellín por delitos sexuales?

El caso se suma a una lista creciente de viajeros que, por patrones detectados en sus antecedentes, comportamientos o elementos hallados en sus maletas, han sido devueltos antes de ingresar al territorio nacional.

De acuerdo con lo dicho por el alcalde, 102 personas han sido inadmitidas desde 2024 por situaciones que, según la administración, representan un riesgo para la integridad de menores de edad o para el orden público de la ciudad.

Aunque la información sobre el ciudadano estadounidense se ha limitado al material encontrado y a la inadmisión inmediata, las autoridades insistieron en que estos controles continuarán y serán estrictos.