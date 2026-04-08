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Fiscalía investiga a siete gobernadores por billonario desfalco en el Sistema General de Regalías

Se trata de un desfalco a través de contratos que supera los $3 billones donde se habrían utilizado documentos falsos para apropiarse de recursos públicos.

Fiscalía investiga a siete gobernadores por billonario desfalco en el Sistema General de Regalías
Foto: archivo Freepik

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
11:54 a. m.
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En las últimas horas, la Fiscalía destapó una presunta red de corrupción en el Sistema General de Regalías (SGR) que se habría apoderado de más de $3 billones en recursos del Estado.

Frente a esta delicada situación, el ente acusador abrió una investigación formal contra siete gobernadores por su presunta participación en el billonario desfalco, a través de contratos irregulares.

El caso se centra en el Fondo Mixto Sierra Nevada, una entidad que, según la Fiscalía, utilizó documentación fraudulenta para constituirse como esquema asociativo territorial con el objetivo de apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos regionales de desarrollo.

Noticia en desarrollo… Más información en breve

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