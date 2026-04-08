Fiscalía investiga a siete gobernadores por billonario desfalco en el Sistema General de Regalías

En las últimas horas, la Fiscalía destapó una presunta red de corrupción en el Sistema General de Regalías (SGR) que se habría apoderado de más de $3 billones en recursos del Estado.

Frente a esta delicada situación, el ente acusador abrió una investigación formal contra siete gobernadores por su presunta participación en el billonario desfalco, a través de contratos irregulares.

El caso se centra en el Fondo Mixto Sierra Nevada, una entidad que, según la Fiscalía, utilizó documentación fraudulenta para constituirse como esquema asociativo territorial con el objetivo de apropiarse ilegalmente de recursos públicos destinados a proyectos regionales de desarrollo.

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