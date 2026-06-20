"Nos van a intentar matar después del 21 de junio": denuncian concejales de Medellín

En las últimas horas, cuatro concejales de Medellín volvieron a denunciar amenazas de muerte en su contra.

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Esta vez, con información específica sobre un posible plan para atentar contra sus vidas orquestado por estructuras armadas del Valle de Aburrá, lideradas por cabecillas recluidos en la Cárcel de Itagüí, Antioquia.

Los concejales Alejandro De Bedout, Andrés Tobón, Claudia Carrasquilla y Andrés ‘El Gury’ Rodríguez interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía, alertando que después del 21 de junio estarían mucho más expuestos en términos de seguridad.

Las delicadas amenazas de muerte contra concejales en Antioquia

De acuerdo con la concejal Claudia Carrasquilla, estas amenazas llegarían “por poner en evidencia tanto a alias Douglas como a 'Carlos Pesebre' y a alias la Cucha, una mujer que sería un posible enlace con los cabecillas al interior de la cárcel de Itagüí y miembros de organizaciones criminales en los territorios del Valle de Aburrá”.

Al parecer, estos planes criminales se ejecutarían después de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo 21 de junio.

El presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro De Bedout, cuestionó:

¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas?

Por su parte, el concejal Andrés Tobón señaló que no se trata simplemente de amenazas, sino de una intención clara por parte de la criminalidad.

A estos concejales que estamos acá nos van a intentar matar después del 21 de junio, ojalá no lo logren.

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Concejales en riesgo piden protección

El concejal Andrés Rodríguez denunció que lleva varias peticiones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades de Policía tras el perfilamiento realizado por la columna móvil de milicias urbanas del ELN, Camilo Torres.

Sabemos quiénes son y los tenemos denunciados ante la Fiscalía. Hemos puesto 9 solicitudes a la UNP y no hemos recibido respuesta.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de atentados explosivos contra los vehículos de la concejal Carrasquilla y el suyo.

Tanto la Personería como la Defensoría del Pueblo han solicitado al Gobierno Nacional reforzar la seguridad de los cabildantes.

El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también incluido en las amenazas, ha pedido medidas de protección urgentes para los concejales.