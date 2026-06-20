Con drones, policías y militares blindarán la segunda vuelta presidencial

Colombia se prepara para llevar a cabo lo que las autoridades han calificado como las elecciones más protegidas de su historia, donde más de 228.000 integrantes de las fuerzas militares y de policía estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta presidencial 2026, este 21 de junio.

En el operativo de seguridad participan miembros de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército Nacional, además de 180.000 efectivos de la Policía Nacional, quienes estarán distribuidos estratégicamente en todo el país para proteger el proceso electoral y garantizar el libre ejercicio del voto.

Cerca de 5.720 mesas de votación tendrán responsabilidad directa de las fuerzas militares por estar ubicadas en territorios apartados donde la presencia de grupos armados representa una amenaza potencial.

Sobrevuelo con drones protegerá las elecciones presidenciales

Una de las particularidades de esta jornada electoral será el uso de tecnología avanzada.

Los drones tendrán un papel protagónico en la vigilancia de varias mesas y puestos de votación, especialmente en regiones donde se han presentado denuncias de constreñimiento electoral y posibles alteraciones del orden público.

Esta vigilancia aérea se complementará con helicópteros y aeronaves que monitorearán puntos estratégicos del territorio nacional.

El Ejército ha realizado un despliegue especial en áreas estratégicas de centros poblados, zonas rurales, ríos, costas y fronteras, donde se ejecutarán operaciones militares constantes para neutralizar cualquier amenaza que pretenda afectar el voto libre.

¿Hay riesgos de seguridad después de las elecciones?

Este despliegue representa uno de los *operativos más robustos* de las últimas décadas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la seguridad no terminará con el cierre de las urnas:

Las elecciones no terminan el domingo. Finalmente se confirma su resultado, su validez del resultado, con el escrutinio, así lo dice la Constitución y la ley, por ello cuidaremos todos los entes de la Registraduría, los sitios de escrutinio, las sedes políticas y los lugares donde pudiera haber concentraciones.

Las operaciones serán conjuntas para blindar por completo toda la infraestructura del Estado ante posibles alertas una vez cierren las urnas, en un esfuerzo sin precedentes por garantizar la transparencia y seguridad del proceso democrático que definirá el futuro del país.