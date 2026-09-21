Más de 10 mil estudiantes arriesgan su vida intentando cruzar una vía en Barranquilla: los padres la bloquearon

Para miles de estudiantes de cinco colegios ubicados en el sector de la calle 30, en límites entre Barranquilla y Soledad, llegar a clases se ha convertido en un recorrido que preocupa.

Los alumnos deben atravesar una vía por la que circulan constantemente carros, buses y motocicletas. Aunque agentes de tránsito realizan controles para permitir el paso de los estudiantes, padres de familia y habitantes aseguran que algunos conductores no respetan las indicaciones y continúan su recorrido.

Padres de familia piden ayuda al gobierno y denuncian negligencia

Una de las madres que vive esta situación explicó que su hijo estudia octavo grado en el colegio Itida y que debe realizar este cruce todos los días.

Este es un calvario todos los días, tanto como estudiantes, padres de familia, personas que atravesamos esta vía.

Según la mujer, incluso cuando los agentes de tránsito detienen los vehículos para facilitar el paso, algunos conductores continúan avanzando.

Atraviesan y no les importa nada de que los niños están pasando, o algún adulto, un mayor de edad esté pasando.

La preocupación aumenta durante las horas de entrada y salida de los colegios, cuando cientos de estudiantes coinciden en este punto.

Culpan a conductores por malas prácticas en la vía

Otro de los afectados señaló que el problema no se limita al volumen de vehículos, sino también al comportamiento de algunos conductores.

La gente no está respetando el pare que le hacen los agentes de tránsito acá.

Además, denunció que algunos vehículos circulan a velocidades que, según él, no corresponden con las condiciones de la zona, pese a que existen señales de tránsito instaladas a lo largo de la vía.

¿Cuántos estudiantes se han visto afectados por este problema en la vía?

La dimensión del problema preocupa todavía más por el número de personas que deben utilizar este cruce. De acuerdo con la comunidad educativa, son más de 10.000 estudiantes de cinco colegios los que se movilizan diariamente por esta zona.

Una de las personas que permanece constantemente en el sector es Alba de Castilla, transportadora escolar del colegio Itida, quien aseguró que los trancones y el alto flujo vehicular generan incertidumbre entre quienes trasladan a los menores.

Todos los días nos encontramos con los trancones, con la incertidumbre de que uno de nuestros niños salga afectado.

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La transportadora cuestionó además la falta de una solución definitiva y señaló que la comunidad educativa ha realizado diferentes gestiones para pedir una respuesta a las autoridades.

¿Por qué cerraron la vía que va hacia el aeropuerto de Barranquilla?

De momento, la inconformidad de la comunidad escaló hasta una manifestación en el sector, por lo que la vía que conduce hacia el aeropuerto terminó cerrada por una protesta, en medio de los reclamos.

La comunidad insiste en que no quiere esperar a que ocurra un accidente para que se adopten medidas.