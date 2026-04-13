Las conmovedoras historias de los nuevos soldados de Colombia

Un riguroso entrenamiento para los nuevos soldados del Ejército

Bajo un sol inclemente y con el orgullo reflejado en sus miradas, más de 2.300 jóvenes colombianos dieron el paso definitivo para transformar sus vidas. Tras meses de una exigente preparación, hoy ostentan el título de soldados profesionales del Ejército Nacional, listos para servir a Colombia en los territorios que más requieren de la presencia institucional.

Este logro no fue un camino sencillo. Cada uno de estos uniformados tuvo que atravesar jornadas extremas de entrenamiento físico y disciplina mental. Sin embargo, la institución militar hizo un especial énfasis en la formación integral: los nuevos soldados están estrictamente capacitados en el respeto por los derechos humanos (DD. HH.) y el derecho internacional humanitario (DIH). Su objetivo principal es claro: proteger a la población civil y generar confianza en cada rincón del territorio nacional.

Soldado Andrés Ortiz: del campo en el Cesar al primer puesto

Detrás de la solemnidad de los uniformes, existen relatos de vida que marcan la diferencia. Una de las historias más emotivas de la ceremonia fue la del soldado profesional Andrés Ortiz, quien logró el mérito de ocupar el primer puesto entre los más de 2.300 graduandos.

Oriundo del departamento del Cesar, Ortiz creció en un hogar humilde bajo el cuidado de su abuela Rita. Con la voz entrecortada por la emoción, ella recordó cómo desde niño, Andrés demostró que estaba destinado a grandes cosas.

Siempre fue muy buen estudiante, muy juicioso. Él decía que quería ayudar a la familia, que quería salir adelante y hacer algo diferente, no quedarse solo trabajando en la tierra, sino ayudar a más personas

Relató su abuela mientras secaba sus lágrimas de orgullo.

Su padre, un hombre trabajador que ha dedicado su vida entera a las labores del campo, no ocultó su profunda emoción al ver el sueño de su hijo materializado:

Para mí es un orgullo muy grande. Agradezco al Ejército por darle esta oportunidad, por formarlo, por ayudarle a ser quien es hoy.

Andrés Felipe Ordóñez y su inquebrantable vocación militar

Otra historia de superación que cautivó a los asistentes fue la del soldado profesional Andrés Felipe Ordóñez, merecedor del segundo puesto de esta gran promoción. Nacido en Pasto, Nariño, su vocación de servicio no fue producto de una decisión repentina, sino el resultado de un anhelo que cultivó durante toda su vida.

Acompañado por sus padres en este día trascendental, su madre recordó cómo las palabras de Andrés siempre apuntaron hacia un mismo destino.

Desde niño tenía una forma muy especial de hablar, de expresarse, de pararse frente a otros. Siempre decía que quería ser soldado de Colombia. Cuando tomó la decisión, para nosotros no fue sorpresa, porque era algo que llevaba en el corazón desde siempre.

Fortalecimiento de la seguridad en Cauca y Huila

El esfuerzo de estos jóvenes ahora se traducirá en acciones concretas sobre el terreno. El soldado Ortiz llevará su excelencia y compromiso al departamento del Huila, una región estratégica donde enfrentará el flagelo de las economías ilícitas y otras amenazas latentes, honrando la historia familiar que lo impulsó a salir adelante.

Por su parte, el soldado Ordóñez iniciará su servicio en el Cauca, uno de los departamentos que más requiere del liderazgo, carácter y vocación militar para proteger a las comunidades vulnerables frente a los desafíos de orden público.

Entre abrazos, lágrimas y sonrisas, esta graduación demostró el verdadero significado de portar el camuflado: sacrificio, disciplina y un profundo amor por la nación. La incorporación de estos 2.300 nuevos soldados profesionales representa un paso vital para el fortalecimiento operativo de las Fuerzas Militares y renueva la esperanza de miles de familias que anhelan un país más seguro y en paz.