Ministro de Salud rinde cuentas en la Corte Constitucional por crisis del sistema
Durante su intervención, el ministro Jaramillo indicó que las EPS han contribuido a profundizar la crisis del sistema.
Noticias RCN
10:47 a. m.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, asistió este lunes a la Corte Constitucional en el marco de una audiencia por desacatos y desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo que define los recursos que el Estado debe girar a las EPS por cada afiliado al sistema de salud.
Se trata de la primera vez que el funcionario rinde cuentas directamente ante la justicia por los incumplimientos a las órdenes del alto tribunal, que en diciembre pasado abrió un incidente de desacato debido a la falta de ajustes en la UPC y la creciente crisis financiera del sector.
Señalamientos del ministro y críticas de los gremios
Durante su intervención, Jaramillo responsabilizó a los gremios, en especial a Acemi, de lo que calificó como una “confabulación” en su contra.
Según el ministro, las EPS han contribuido a profundizar la crisis del sistema, mientras que el Gobierno enfrenta dificultades para garantizar los recursos necesarios.
La Corte, sin embargo, insiste en que el Ministerio debe cumplir con las órdenes de ajuste y transparencia en el manejo de la UPC, pues la sostenibilidad del sistema depende de ello.
Procuraduría advierte sobre falta de información financiera
En paralelo, la Procuraduría General alertó sobre el desfinanciamiento del sistema y señaló que el Ministerio de Salud no ha entregado los estados de cuenta de las EPS, incluida la Nueva EPS, la más grande del país y la que concentra el mayor número de usuarios afectados.
La audiencia continuará con la intervención de la Contraloría, la Defensoría y otras entidades, que buscan definir el camino jurídico frente al incidente de desacato y establecer responsabilidades en medio de la crisis del sistema de salud.