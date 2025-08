20.000 personas completan ocho días sin agua en el Atlántico

Continúa la emergencia por desabastecimiento de agua en el municipio de Galapa, Atlántico, en donde cerca de 20.000 personas llevan ocho días sin que el servicio se preste en sus casas.

En respuesta, la Alcaldía local declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en el territorio, con lo que un grupo de la Defensa Civil se presentó en la urbanización Villa Olímpica para llevar agua a sus habitantes.

Sus reservas se agotaron el mismo fin de semana en el que se realizo el corte por la ruptura de un tubo, al igual que las de un pozo cercano, con todo y que aprovecharon las lluvias del fin de semana para abastecerse.

¿Qué dicen los habitantes del sector?

En diálogo con Noticias RCN, Marelin Molinares, habitante del sector expuso: “Nos están dando agua con carro tanques, pero no es apta para el consumo, ya nos hemos visto afectados por el tema de las alergias, los dolores estomacales y diarreas. Y en cuanto la recolección de basuras y aguas negras o alcantarillado, Aguas Caribe no se ha pronunciado, no nos ha dado una solución”.

La comunidad, al igual que la Alcaldía, responsabiliza a la empresa prestadora del servicio por la crisis sanitaria a la que se han visto enfrentados por la interrupción del flujo.

Además, otro habitante del sector, denunció que “hoy (lunes 4 de agosto) la empresa, muy hábilmente, para evitar un bloqueo en la vía, anunció que el agua llegaba a las cinco de la mañana y, hasta el momento, no hemos recibido el líquido en nuestras casas”.

Niños de Galapa no pudieron volver a clases este lunes:

La emergencia por desabastecimiento escaló al punto en el que los niños de la zona dejaron de asistir a clases el lunes, debido a que familias enteras no han podido adelantar sus actividades domesticas:

“La comunidad ya no aguanta más. Hay niños enfermos y ancianos que están pasando dificultades porque no pueden acceder a ese apreciado líquido, esto es un caos total”, lamentó el residente Alex Aguilar, al hablar con Noticias RCN.