Así avanza el proyecto del Metro de Bogotá: 20 de los 30 trenes de la Línea 1 ya están en Colombia

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá continúa avanzando. El pasado 6 de octubre de 2026 llegó al país el tren número 20 de los 30 que conformarán la flota de la Línea 1, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.

Los trenes están diseñados para operar de manera completamente automática y cuentan con una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros. Cada unidad está conformada por seis vagones y tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros.

Aunque el sistema funcionará sin conductor durante la operación habitual, está previsto que el modo manual pueda utilizarse en situaciones excepcionales, así como en determinadas maniobras que se realicen en el patio taller durante labores de mantenimiento.

El tiempo que durará el recorrido

Uno de los principales cambios que plantea la entrada en funcionamiento de la Línea 1 está relacionado con los tiempos de desplazamiento entre el suroccidente y el norte de Bogotá.

Según las proyecciones entregadas por la Alcaldía, los trenes tendrán una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora. Con la entrada en operación comercial del sistema, prevista para marzo de 2028, un recorrido que comience en la primera estación, ubicada en Bosa, hasta la avenida Caracas con calle 72 podría realizarse en aproximadamente 27 minutos.

Actualmente, de acuerdo con la información entregada por el Distrito, este mismo desplazamiento puede tomar hasta dos horas.

Cabe mencionar que la llegada del tren número 20 se suma a otros avances registrados en la construcción de la Línea 1.

¿Cómo va el avance del proyecto?

Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto registraba un avance general del 82,33 %. Además, durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre se alcanzó otro hito con la construcción de 18 kilómetros de viaducto, equivalentes a tres cuartas partes de los 24 kilómetros que tendrá el trazado completo.

Los habitantes del suroccidente de Bogotá ya han podido observar algunos de los trenes realizando pruebas sobre la estructura en ambos sentidos, mientras continúan las labores de construcción y montaje del sistema.

Por su parte, la Empresa Metro de Bogotá informó que la doble vía férrea ya supera los nueve kilómetros construidos, otro de los avances que hacen parte de la preparación para la futura operación del sistema.