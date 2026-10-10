Toman drástica y dura decisión contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha tomado una determinación oficial respecto al capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo. El organismo rector del balompié luso anunció la apertura de un expediente disciplinario urgente y la aplicación de una suspensión preventiva contra el atacante de 41 años, luego de su intempestiva salida de la concentración lusa el pasado 30 de septiembre en vísperas de los compromisos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La medida federativa fue remitida al Comité de Instrucción Disciplinaria para evaluar la gravedad del abandono del capitán sin autorización del cuerpo técnico ni de los directivos.

Con este fallo provisional, la FPF busca sentar un precedente sobre los códigos internos de conducta en el combinado absoluto.

¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo?

El distanciamiento entre el astro portugués y la federación se desencadenó por desacuerdos directos con el seleccionador nacional, Jorge Jesus. El roce definitivo ocurrió el 27 de septiembre durante el encuentro frente a Noruega en Oslo. Según la versión expuesta por Cristiano Ronaldo en un comunicado posterior, el entrenador le había asegurado que disputaría aproximadamente 30 minutos de partido. Sin embargo, tras realizar trabajos de calentamiento durante todo el segundo tiempo, el delantero no ingresó al campo de juego.

Ante la molestia por lo que consideró un incumplimiento a la palabra empeñada, Cristiano decidió abandonar el campamento antes del siguiente duelo frente a Dinamarca.

Por su parte, Jorge Jesus defendió su autonomía táctica señalando que la decisión de las sustituciones responde únicamente al desarrollo de los encuentros y recalcó que «ningún jugador tomará jamás una decisión por el entrenador»

El pronunciamiento de Ronaldo

Días después del incidente, Cristiano Ronaldo publicó una declaración donde admitió la equivocación de marcharse sin despedirse de la afición ni del grupo, asumiendo la responsabilidad de sus actos.

"No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. La Federación debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos", reconoció el jugador en su nota pública.

A pesar de las disculpas manifestadas por el atacante y de dejar la puerta abierta a un eventual retorno, el organismo presidido por Pedro Proença resolvió dar carácter prioritario al proceso normativo.

La investigación determinará en los próximos días la duración final de la sanción disciplinaria, marcando uno de los episodios más complejos en la trayectoria internacional del máximo goleador histórico de las "Quinas".