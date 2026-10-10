Atención: durante el puente festivo habrá cambios en la operación de Transmicable

De cara al puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre, Transmilenio invitó a los usuarios de Transmicable Ciudad Bolívar a planear con tiempo sus viajes y revisar alternativas de movilidad, debido a que se van a realizar trabajos de mantenimiento preventivo durante los tres días.

Según dio a conocer la empresa de transporte masivo a través de sus canales oficiales de comunicación, "TransMiCable tendrá un cierre temporal y ajustes en sus horarios de operación durante el puente festivo".

¿En qué horario funcionará Transmicable Ciudad Bolívar durante el puente festivo?

Aunque no en su horario habitual, el servicio de Transmicable Ciudad Bolívar funcionará sábado, domingo y lunes festivo.

El sábado 10 de octubre abrirá sus puertas a las 4:30 de la mañana y cerrará a las 7:00 de la noche; el domingo 11 de octubre funcionará de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y el lunes 12 de octubre, entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Los tres días se prestará el servicio transmizonal con conexión troncal en las rutas 6-4, 6-8 y 6-12 o los servicios transmizonales: H610 – A610, H627 – K627, H631 – B631, H646 – K646, H647 – B647, C201, P39, H632 y 624.

Recomendaciones adicionales para los usuarios de Transmicable durante el puente festivo de octubre 2026:

La empresa de transporte masivo recordó que el cierre se va a realizar "cinco metros alrededor de la pilona a intervenir" y en la zona habrá "maquinaria pesada".

Además, hizo un llamado a los usuarios y habitantes de sectores aledaños a mantener "una distancia segura" de los puntos en los que se estén adelantando trabajos de mantenimiento y "alejar a niños y niñas del lugar".

Cualquier inquietud será resuelta por la compañía en la línea 195 o 601 48 24 304 y en la oficina de gestión social.