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Atención: durante el puente festivo habrá cambios en la operación de Transmicable

Por motivos de seguridad se van a realizar cierres temporales y ajustes en los horarios del servicio los días 10, 11 y 12 de octubre.

Foto: TransMilenio
Foto: TransMilenio

Jorge Leonardo Alzate

octubre 10 de 2026
02:57 p. m.
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De cara al puente festivo del 10, 11 y 12 de octubre, Transmilenio invitó a los usuarios de Transmicable Ciudad Bolívar a planear con tiempo sus viajes y revisar alternativas de movilidad, debido a que se van a realizar trabajos de mantenimiento preventivo durante los tres días.

Según dio a conocer la empresa de transporte masivo a través de sus canales oficiales de comunicación, "TransMiCable tendrá un cierre temporal y ajustes en sus horarios de operación durante el puente festivo".

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¿En qué horario funcionará Transmicable Ciudad Bolívar durante el puente festivo?

Aunque no en su horario habitual, el servicio de Transmicable Ciudad Bolívar funcionará sábado, domingo y lunes festivo.

El sábado 10 de octubre abrirá sus puertas a las 4:30 de la mañana y cerrará a las 7:00 de la noche; el domingo 11 de octubre funcionará de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y el lunes 12 de octubre, entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Los tres días se prestará el servicio transmizonal con conexión troncal en las rutas 6-4, 6-8 y 6-12 o los servicios transmizonales: H610 – A610, H627 – K627, H631 – B631, H646 – K646, H647 – B647, C201, P39, H632 y 624.

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Recomendaciones adicionales para los usuarios de Transmicable durante el puente festivo de octubre 2026:

La empresa de transporte masivo recordó que el cierre se va a realizar "cinco metros alrededor de la pilona a intervenir" y en la zona habrá "maquinaria pesada".

Además, hizo un llamado a los usuarios y habitantes de sectores aledaños a mantener "una distancia segura" de los puntos en los que se estén adelantando trabajos de mantenimiento y "alejar a niños y niñas del lugar".

Cualquier inquietud será resuelta por la compañía en la línea 195 o 601 48 24 304 y en la oficina de gestión social.

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