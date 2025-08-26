Ministro de Defensa confirma que 34 militares llevan tres días secuestrados en Guaviare

Desde la reunión de Diálogo para construir consensos, realizada junto al procurador Gregorio Eljach, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez confirmó que 34 militares llevan tres días secuestrados en el Guaviare.

“Respecto al secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, podemos decir que obedece a la acción ilegal, delictiva, de varias personas vestidas de civil, que dicen retener a algunos militares, pero no, no los están reteniendo. Es contra su voluntad, es un secuestro”, precisó el jefe de cartera.

Locales abordaron a los uniformados cuando esperaban a ser extraídos del territorio, luego de enfrentarse en combate a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, que manejan negocios ilícitos en la región.

Comandante de las fuerzas militares entregó más detalles sobre el secuestro:

A través de su cuenta de X, el comandante general de las Fuerzas Militares, Almirante Francisco Hernando Cubides, indicó que el secuestro ocurrió mientras los militares daban “continuidad a las operaciones militares desarrolladas en el sector de la vereda Nueva York, El Retorno – Guaviare, que iniciaron el pasado domingo 24 de agosto”.

Como resultado de los combates contra miembros del autodenominado Bloque Móvil Martín Villa “se registró la muerte en el desarrollo de operaciones de otros 10 presuntos integrantes de esta estructura”, pero “al momento de la extracción de las tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad”.

Según Cubides, “desde el momento en que se tuvo conocimiento de dicha situación, se realizan coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU para que, de manera pacífica, las comunidades permitan la movilidad de las tropas”.

Ministro de la Defensa pide la pronta liberación de los militares secuestrados en Guaviare:

El ministro, Pedro Sánchez, señaló que, si bien “dicen que es un corredor humanitario, nosotros podemos y debemos defender nuestra integridad y la de los demás colombianos. Tenemos toda la capacidad para hacerlo y n o necesitamos de ese corredor”.

E indicó que los captores “están interrumpiendo la protección de los demás colombianos, la operación militar contra la principal amenaza que delinque en la zona, de la que hemos recibido alertas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población. Es la amenaza del criminal alias Mordisco”.

En sus palabras, el combate del domingo “fue supremamente fuerte. Duró alrededor de seis horas. Dos aeronaves de la Fuerza Pública fueron impactadas, pero, a pesar de eso, nuestros valientes militares, con el apoyo de la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial continuaron combatiendo”.

Y, por tanto, hizo un llamado, al igual que el comandante general de las Fuerzas Armadas a la Defensoría del Pueblo y las misiones de la ONU y la OEA, para que intercedan en la liberación pacífica de los militares.