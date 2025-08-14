CANAL RCN
Colombia

Médica fue secuestrada junto a sus dos hijos en Valle del Cauca: lo que se sabe

La doctora fue interceptada tras recoger a sus dos hijos de 4 y 8 años del colegio este 14 de agosto.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
09:58 p. m.
En horas de la tarde de este 14 de agosto fue reportado el secuestro de una médica, junto a sus dos hijos menores de edad, en el municipio de Sevilla, en el departamento del Valle del Cauca.

Médica y sus dos hijos fueron secuestrados en el Valle del Cauca

La mujer fue identificada como Daniela María Hernández Montoya, y al parecer trabajaría en el Hospital Departamental Centenario de Sevilla.

Según información preliminar, la doctora fue interceptada tras recoger a sus dos hijos de 4 y 8 años del colegio, al finalizar la jornada escolar. Fue entonces cuando desconocidos obligaron a la familia a subir en una camioneta.

Hijos de médica secuestrada fueron liberados

Los dos menores y su mamá habrían sido trasladados hacia una zona montañosa del municipio. Sin embargo, horas después se conoció que los niños fueron entregados a un campesino y dejados en libertad.

Es de señalar que en esa zona operan disidencias de las Farc, y la mujer y sus dos hijos habrían sido secuestrados por integrantes del frente 57 de ese grupo guerrillero.

Por lo pronto, las autoridades asumieron ya el caso, y el Gaula de la Policía Nacional adelanta ya un completo operativo para dar con el paradero de la profesional de la salud.

