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Contraloría revela que tomaría 100 años cumplir con indemnización a las víctimas del conflicto armado

La entidad de control habló de rezagos en reparaciones colectivas e individuales durante estos 10 años.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
12:31 p. m.
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A pocos días de conmemorarse una década desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, la Contraloría General de la República presentó un panorama preocupante sobre el cumplimiento de las obligaciones con las víctimas del conflicto armado.

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Según la entidad, al ritmo actual de indemnizaciones, se necesitarían más de 100 años para reparar integralmente a todas las víctimas del país.

¿Por qué los recursos de reparación no han llegado a las víctimas?

Fabio Alzate, contralor delegado para el postconflicto, reveló que desde 2013 hasta 2025 se han destinado $14.5 billones para la indemnización de víctimas.

Durante la última vigencia se han dispuesto alrededor de $4 billones.

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La Contraloría, que hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, señala que se necesitan más de $450 billones para poder indemnizar individual y colectivamente a todas las víctimas del país.

Tenemos mucha dificultad en la indemnización, las fuentes de financiación no están claras.

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Lo que ha pasado con las reparaciones colectivas

El diagnóstico de la entidad de control es particularmente crítico respecto a las reparaciones colectivas y aquellas con enfoque diferencial y de género, donde "tenemos rezagos", según palabras del contralor delegado.

Esta situación persiste pese a que el año pasado se amplió la legislación con una nueva ley de víctimas enfocada precisamente en la financiación de la indemnización.

La Contraloría ha venido documentando estos hallazgos en sus informes de auditoría a la Unidad para las Víctimas y a todo el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

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