Educación superior en Colombia: cinco estrategias para lograr ampliar cupos en las universidades

Que los estudiantes de Colombia sin importar el lugar de residencia puedan acceder a la educación superior es un reto trazado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. A inicios de este año se conoció que esta cartera tiene el objetivo de ampliar 500 mil cupos que se pretende no sean centralizados, sino que se diversifiquen en las regiones más apartadas del país.

En esta lucha de ampliación de cupos para garantizar el derecho a la educación, el Sistema Universitario Estatal (SUE), que reúne a las 34 universidades públicas de Colombia ha jugado un papel importante al momento de plantear o ser eco en las estrategias que pueden posibilitar que los cupos para jóvenes universitarios en los rincones más remotos de Colombia sea una realidad.

Jairo Torres Oviedo, presidente de este sistema en diálogo con NoticiasRCN.com habló sobre lo que significa para el SUE y el Gobierno lograr la ampliación de cupos. Es importante tener en cuenta que el sistema fue creado por el capítulo 4 de la Ley 30 de 1992 que consiste en que las universidades públicas deben hacer la mayor sinergia posible para compartir sus capacidades en términos de movilidad e intercambio.

“La responsabilidad del SUE es responder en los territorios desde lo que hacemos, desde la tarea misional de docencia, investigación y proyección social. En el actual contexto en lo que hemos insistido es en que la educación superior pública en Colombia sea un derecho fundamental que se garantice en todas las regiones del país. Nuestro esfuerzo está centrado en el fortalecimiento de la defensa de la universidad pública para que sea de calidad, pertinente, gratuita. Esta ha sido nuestra agenda, en eso hemos trabajado, esa ha sido nuestra bandera en las últimas décadas. Con este Gobierno hemos interactuado y hemos coincidido y esperamos en consecuencia que la educación superior pública en Colombia se pueda fortalecer”, puntualizó Torres Oviedo.

El funcionario dejó claro que el problema de la cobertura se traduce en la negación de un derecho fundamental como es el acceso a la educación superior. “Hoy en Colombia hay una cobertura del 24% en el sistema mixto que brinda la educación como servicio público, es decir, esa que es prestada por universidades públicas y privadas, este genera una cobertura del 54%, esto quiere decir, que el 46% de los jóvenes en edad de entrar a la educación superior hoy están por fuera. Este 46% equivale a una cifra aproximada de 2 millones de jóvenes que tiene un impacto mayor en las regiones donde la presencia del Estado ha sido muy débil y donde el acceso a ese derecho ha sido nulo, dado el caso de la región Caribe, el Pacífico y el sur del país”, aseguró.

En este orden de ideas, puntualmente en estas regiones de Colombia el indicador de cobertura es más bajo, tema que se ha convertido en prioritario para el Gobierno. “Estas son las regiones donde existe el indicador de cobertura más bajo de acceso a educación superior. El tema de cobertura es prioritario para cualquier Gobierno porque es una responsabilidad del Estado, en consecuencia, el Gobierno del presidente Petro se ha propuesto ampliar 500.000 nuevos cupos en la educación superior. Nosotros desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), hemos hecho propuestas de cómo se lograría la ampliación de cobertura y esperamos que se puedan ejecutar”, aseveró.

¿Cuáles son las estrategias para lograr la ampliación de cupos?

1. Construir un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública: "es esta una estrategia puntual que hemos venido trabajando. Si no se cambia el modelo de financiamiento de la universidad pública esta no podrá responderle al país con base en las necesidades que Colombia tiene sobre todo en las regiones".



2. Fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica: "nuestros campus en su mayoría están deteriorados porque las universidades públicas no reciben recursos para inversión. Entonces para lograr la ampliación de cobertura, así como es necesario construir un nuevo modelo de financiación, es necesario fortalecer la infraestructura física".



3. Regionalización de las universidades públicas: "la idea es que las universidades públicas se puedan descentralizar, puedan cubrir esa demanda de cupos, esa necesidad de incrementar cobertura en las regiones. Hoy la cobertura en Colombia por encima del 60% se concentra en las cuatro principales universidades del país. En el resto de las regiones este indicador está por debajo del 20%, hay que tener un enfoque territorial para poder impactar ese indicador de forma positiva y progresiva. Necesitamos fortalecerlas para que se regionalicen, para que lleguen a la Colombia Profunda donde los jóvenes no tienen acceso a la educación superior".



4. Fortalecimiento del Icetex: "tenemos la convicción de que el Icetex tiene que funcionar con créditos asequibles a los estudiantes de estratos 1,2 y 3 que en su mayoría hoy se concentran en las universidades privadas".



5. Garantía total de la gratuidad: "los estudiantes de las universidades públicas que pertenezcan al estrato 1,2 y 3 y Sisbén 5 tienen derecho a una matrícula gratis como política de estado".



Jairo Torres Oviedo le explicó a este medio que estos planteamientos se han venido realizando, además, se ha propuesto la ampliación de programas nocturnos que impacten las regiones donde los indicadores de acceso son bajos. “Desde el SUE esto lo hemos propuesto, pero se necesitan recursos financieros y políticas de estado. Esperamos liderazgo por parte del Ministerio de Educación Nacional, este es quien construye la política y la pone en marcha. Nosotros estamos esperando que esto se ponga en práctica. El Ministerio tiene que decir cuándo empezamos y si están los recursos”, adujo.

Vínculos del SUE con el Ministerio de Educación Nacional

Luego de la salida de Alejandro Gaviria de la dirección de esta cartera del Gobierno de Gustavo Petro, el presidente del SUE aseguró que con la nueva dirección del Ministerio de Educación hay un diálogo abierto, claro y sincero.

“Si bien hubo un cambio esperamos continuar porque somos un actor que quiere construir el propósito de Nación. Esperamos continuar en la agenda, hoja de ruta compartida con el nuevo Ministerio. Esperamos poder avanzar y desarrollar el proceso que veníamos desarrollando con el exministro Gaviria. Lo importante es que hay una lógica clara de fortalecer la universidad pública, y nosotros el SUE somos el interlocutor válido”, dijo.

Así pues, por medio de estas cinco estrategias se espera que la ampliación de cupos en la educación superior sea una realidad que se ponga en marcha cuando el Ministerio de Educación Nacional de luz verde para tener 500 mil cupos para jóvenes universitarios, que le apunten de forma directa a fortalecer la educación en el país para construir así el futuro de esta población.

