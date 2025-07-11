CANAL RCN
Colombia

$50 millones por información sobre Nelson Ocampo, fugado de la cárcel por homicidio de patrullera

Alias El Diablo permanece prófugo de la justicia desde el pasado 19 de octubre cuando se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
06:40 p. m.
Nelson Ocampo Morales, condenado a treinta años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba, se fugó de la Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita, en Boyacá, durante la madrugada del domingo 19 de octubre.

La fuga se registró en el pabellón 1, destinado a reclusos de alta peligrosidad, y ocurrió en medio de un intento de huida doble: mientras los custodios frustraban la fuga de otro interno, Ocampo Morales logró saltar una reja y desaparecer entre la densa neblina que cubría el penal.

Escape entre la niebla y recompensa por información

Según el reporte oficial, el recluso rompió uno de los barrotes de su celda, salió por una ventana, improvisó una cuerda con cobijas y alcanzó la malla de seguridad.

En ese momento se activó la alarma. Aunque uno de los internos fue recapturado tras quedar atrapado en la cerca, Ocampo logró saltar la valla y permanece prófugo. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita su recaptura.

Llamado ciudadano y alerta nacional

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con datos sobre el paradero del fugitivo.

En un comunicado difundido por redes sociales, aseguró que toda información será manejada con absoluta confidencialidad. La fuga ha encendido las alertas sobre los protocolos de seguridad en el penal de Cómbita, considerado uno de los más estrictos del país.

