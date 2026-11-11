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Congreso prepara restricciones para influencers que ingresan al Capitolio: estas serían las sanciones

Las mesas directivas de Senado y Cámara estudian un borrador de resolución con condiciones para abordar a los congresistas.

Maritza Aristizábal

noviembre 11 de 2026
08:53 p. m.
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El ingreso de creadores de contenido y generadores de videos al Capitolio Nacional abrió una nueva discusión entre los congresistas. Ahora, senadores y representantes de diferentes partidos han manifestado molestias por la manera en que algunos de estos visitantes los abordan para grabar entrevistas o producir contenido para redes sociales.

Entre las inconformidades mencionadas están los acercamientos que consideran agresivos y la publicación de declaraciones que, según algunos legisladores, podrían presentarse fuera de contexto.

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Ante estas quejas, las mesas directivas de Cámara y Senado revisan un borrador de resolución que busca establecer reglas para el ingreso y la interacción de estas personas dentro de las instalaciones del Congreso.

¿Qué medidas contempla el borrador?

La propuesta establecería límites para abordar a los congresistas, así como condiciones relacionadas con el lenguaje utilizado durante las interacciones y la posterior publicación de los contenidos.

El documento también contemplaría medidas para quienes incumplan las disposiciones. Entre ellas estaría el retiro del Capitolio por parte del personal de seguridad y la posibilidad de prohibir el ingreso de los involucrados hasta por un mes.

Sin embargo, uno de los puntos más particulares de la discusión tiene que ver con la vinculación laboral de algunos creadores de contenido.

Influencers que trabajan en las UTL de congresistas también estarían bajo la lupa

Durante la revisión del borrador se habría identificado que algunos de los generadores de contenido que ingresan al Capitolio hacen parte de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de senadores y representantes.

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Estas unidades están conformadas por equipos de apoyo que trabajan con los congresistas en labores relacionadas con su actividad legislativa.

En esos casos, la propuesta contempla establecer posibles responsabilidades disciplinarias en calidad de servidores públicos. Si se determina que corresponde adelantar una actuación, el asunto podría llegar a la Procuraduría General de la Nación para evaluar eventuales sanciones.

De esta manera, la regulación no solo buscaría establecer condiciones para quienes visitan el Congreso, sino también definir qué responsabilidades podrían existir cuando estas personas hacen parte de los equipos de trabajo de los legisladores.

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