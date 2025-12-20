51 quemados con pólvora en lo corrido de diciembre en Bogotá: aquí las cifras

No cabe duda de que la pólvora se ha convertido en una de las principales problemáticas que en la capital ya deja 51 afectados por quemaduras, durante las épocas decembrinas. Pese a las diferentes campañas, por parte de la Alcaldía, algunos ciudadanos siguen realizando la manipulación indiscriminada de este material explosivo.

Quemados con pólvora en la capital

Los casos de quemaduras por pólvora en diciembre siguen siendo una de las principales preocupaciones por parte de las autoridades en épocas decembrinas. Por esto, el más reciente informe, con corte a las 4:00 p.m. del sábado 20, en la capital ya se han registrado 51 casos de quemados por pólvora de los cuales 12 son menores de edad y 39 son mayores de 18 años.

Así mismo, se ha identificado que los casos han aumentado en distintas localidades como Chapinero, San Cristóbal, Teusaquillo y Puente Aranda. El reporte también identifica que la mayoría de los casos son protagonizados por hombres dentro de los cuales se encuentran 16 adultos, 13 jóvenes y cinco niños dentro de la primera infancia.

Las autoridades también han segmentado los casos dependiendo de la gravedad. Por esto, en lo corrido de diciembre, la capital ha reportado 14 quemaduras de primer grado, 27 de segundo grado y 4 de tercer grado. Las partes del cuerpo que se ven principalmente afectadas son las manos con 32 casos, la cara con 14, los ojos con 6, miembros inferiores con 5, cuello con 4, entre otras.

¿Cuál es el tipo de pólvora de mayor uso en Bogotá?

Según el reporte, el artefacto con el mayor número de reportes son los voladores con 22 casos, los totes con 12, luces de bengala con 7, pitos con 1, cohetes con 2 casos y volcanes con 4 casos. Se determinó que 41 de los quemados sufrieron afectaciones al manipular los explosivos, mientras que 24 resultaron afectados al encontrarse observando.

Por su parte, las autoridades ya han hecho 629 operativos en donde las localidades con el mayor número de estos son: Ciudad Bolívar 81, Suba 58, Usme 54, Kennedy 52, Bosa 42, entre otros. No obstante, según la Alcaldía de Bogotá, las localidades en donde se presentaron el mayor número de afectados por pólvora son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme y San Cristóbal.