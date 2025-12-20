La millonaria inversión para remodelar el estadio Metropolitano: Char dio anuncio clave

A través de redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le dio una buena noticia a los habitantes: la remodelación del estadio Metropolitano fue adjudicada.

Uno de los sitios más tradicionales en la capital del Atlántico es el estadio Roberto Meléndez, también conocido como el Metropolitano. Su historia comenzó el 11 de mayo de 1986, año en el que Colombia iba a hacer el Mundial, pero renunció y la sede le quedó a México.

Las gestas y títulos que han pasado por el ‘Metro’

Los huéspedes más característicos son el Junior FC y la Selección Colombia. El estadio ha sido el escenario de los títulos del ‘tiburón’ y las gestas logradas por la ‘tricolor’.

Además, ha desarrollado finales del Mundial Sub 20, Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, partidos de Copa América y conciertos, entre otros eventos.

El ‘Metro’ tiene una capacidad para 42.700 espectadores. Además, tiene zonas deportivas, técnicas y de servicio.

Obra ya fue adjudicada: ¿Cuánto cuesta?

La historia del estadio no culmina acá. Con la adjudicación, se busca materializar una inversión que supera los 45 millones de dólares (más de 173 mil millones de pesos). Asimismo, estarán presentes los impuestos de los habitantes.

De acuerdo con lo mencionado por Char, las obras se ejecutarán inmediatamente. No obstante, se contempló el juego del 15 de enero (el cual le da inicio a la temporada 2026 del fútbol colombiano) entre el Junior e Independiente Santa Fe por la Superliga.

Aparte de ser otro título que buscará el cuadro ‘tiburón’, será el último partido que albergue el emblemático estadio antes de las obras. Tras la remodelación, se llevará a cabo por primera vez una final de Copa Sudamericana, el segundo torneo continental a nivel de clubes más importante de la región.

La idea es que el ‘Metro’ vaya de la mano con la demanda de los estadios de talla mundial. Aparte de ampliar la capacidad, se busca mejorar la experiencia de los asistentes.