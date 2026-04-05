Enfermo, aislado y sin mayor relevancia entre las disidencias: informe de inteligencia revela cómo vive “Iván Mordisco”

A Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, lo han dado por muerto en más de una ocasión.

Tras una serie de operaciones realizadas a finales de marzo de 2026, en la zona limítrofe de los departamentos Vaupés y Guaviare, las autoridades pensaron que había sido abatido junto a su pareja sentimental, alias Lorena, y otros miembros de su círculo cercano.

Sin embargo, “Mordisco” sigue vivo, aunque, según un informe de inteligencia militar en el que las autoridades han estado trabajando desde hace meses, con heridas de gravedad y aislado de la estructura de las disidencias.

¿Qué dice el “verdadero perfil de alias Iván Mordisco”?

El informe, conocido por Noticias RCN como “el verdadero perfil de alias Iván Mordisco”, advierte que su importancia en la estructura de las disidencias, en realidad, es mínima debido a que “nunca fue cercano a los máximos cabecillas del secretariado de las extintas Farc”.

En concreto, el documento señala que, “antes de las negociaciones con las extintas Farc, no ocupó nunca un cargo de importancia en la estructura armada”.

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Enfermo, aislado y custodiado por menores de edad:

El “verdadero perfil de alias Iván Mordisco” sugiere que las autoridades estarían muy cerca de abatirlo, debido a que “permanece enfermo y con heridas que no le han sanado bien, como consecuencia y secuelas de actividades operacionales de la Fuerza Pública”.

Pero eso no es todo. El informe revela que vive aislado y escondiéndose en zonas de difícil acceso en los departamentos de Guaviare y Caquetá debido a que “su línea cercana de seguridad presenta una fractura total, lo que lo ha dejado aislado, sobreviviendo escondido en zonas selváticas de difícil acceso (…) vive acompañado de su círculo cercano y no confía en nadie de la línea de mando de su estructura criminal”.

Es así que “Iván Mordisco”, al parecer, se ha ido rodeando “de menores de edad provenientes del Cauca porque no confía en los que lo rodean de otras regiones del país”, en un momento en el que, según el Ministerio de Defensa, se han intensificado las operaciones en su contra.