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Reportan fallas en el sistema de radares del aeropuerto El Dorado: vuelos cancelados y retrasos en itinerarios

Al rededor de 30 vuelos han sido cancelados debido a la fallas que se presentan desde mediodía. Al parecer, los sistemas colpasaron y han generado caos en la operación.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
04:24 p. m.
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Decenas de vuelos aplazados y cancelados se reportan en la tarde de este 4 de noviembre debido a fallas en el sistema de radares en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá.

Según se sabe, sobre las 12:40 de la tarde se presentó una falla general en el sistema que duró aproximadamente una hora y media, afectando enormemente las operaciones.

¿Qué pasó con los radares del aeropuerto El Dorado?

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron los despegues de las aeronaves programadas para esta tarde.

Aunque las fallas se superaron sobre las 3 de la tarde, una hora después las autoridades confirmaron que el sistema se volvió a caer.

Sobre las 4 de la tarde ya se registraban al menos 39 vuelos cancelados y cerca de 80 retrasados que debían aterrizar en la terminal aérea.

Controladores aseguran que esta falla tan prolongada es inédita en el país, por lo que preocupa lo que está pasando con los sistemas de radares. En Bucaramanga y Medellín también se registraron caídas en los sistemas.

Noticia en desarrollo. Espere más información...

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