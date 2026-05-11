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Corte Suprema ordenó investigación en el Senado por el caso de los ‘sexocontratos’

El alto tribunal ordenó labores en la Secretaría de Senado para corroborar los contratos que tuvo Deicy Jiménez.

María Fernanda Correa

noviembre 05 de 2026
01:13 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó las primeras pruebas en el proceso que adelanta contra el expresidente Gustavo Petro cuando era senador y contra la excongresista María José Pizarro.

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Esto, por las denuncias de Deicy Jiménez en las que relaciona al expresidente con contratos a cambio de supuestos favores sexuales.

¿Qué contratos habría tenido Jiménez?

El alto tribunal busca esclarecer los señalamientos de Jiménez contra el exmandatario. Dentro de las primeras diligencias, se adelanta una actividad de policía judicial en la Secretaría del Senado.

A partir de ello, el propósito es verificar qué contratos habría tenido Jiménez en el Legislativo y establecer si existe algún registro que permita corroborar sus denuncias.

Hay un elemento clave en las pesquisas: el teléfono celular de ella. Pues bien, frente a esto, la corte no le ordenó entregar el dispositivo; pero ella ofreció voluntariamente ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Por eso, un funcionario del alto tribunal fue enviado al búnker para realizarle una copia espejo al dispositivo. La información que se obtenga será incorporada a la investigación y, según ha mencionado Jiménez, hay videos y otras pruebas que serían clave.

El pronunciamiento del expresidente

El tema de los llamados ‘sexocontratos’ corresponde a los señalamientos que ha hecho Jiménez en medios de comunicación. Por medio de su cuenta de X, el expresidente se pronunció.

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“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajan en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, aseguró.

Hay que mencionar el video que en redes sociales publicó Jiménez, correspondientes a un supuesto encuentro con el expresidente. Frente a ello, Petro dijo que el contenido no ha sido examinado por ningún perito ni se tiene información acerca de cuándo o dónde fue grabado.

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