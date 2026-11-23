Una banda fue condenada por traficar con niños. Entre los responsables hay una mujer, quien es la mamá de dos menores de edad que habían sido vendidos a otros países.

A esta mujer originaria de Venezuela le impusieron una condena de 40 años. Participó en la comercialización de bebés en Norte de Santander hacia el resto de Colombia y Europa.

Cuatro condenas

Astrid Johanna Mosquera, la juez del caso, detalló que el "23 de febrero de 2020, al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, nació un niño (…) El menor habría sido previamente prometido en venta por Hernando Gómez Becerro (la cabeza de la estructura) a Valeria Alejandra Pérez Herrera (aportaba el dinero y concretaba la salida de los menores)”.

El niño llevaba solo dos semanas de nacido y, al parecer, habría sido llevado a Ecuador. Las autoridades registraron que esta banda operó entre febrero de 2020 y abril de 2021.

Este no fue el único bebé que habría sido negociado. Se falsificaron registros civiles y la banda contaba con participación del entonces registrador municipal de Silos, Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, para hacer pasar a los menores como hijos de otras personas.

Llamado a las autoridades para buscar al niño

Así las cosas, el exfuncionario expidió un registro civil que presentó a Gómez y Pérez como el papá y la mamá del bebé que nació en Cúcuta. Posteriormente, esto ayudó que le expidieran el pasaporte el 10 de marzo de 2020.

La mamá, entonces, supuestamente habría acordado la venta de su segundo hijo de apenas semanas de nacido; pero el negocio no llegó a concretarse, dado que las autoridades intervinieron antes de que el bebé fuera entregado a su presunta compradora.

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“Circunstancias que, en criterios de la Fiscalía, evidenciaban que las conductas investigadas no correspondían a hechos aislados, sino una actividad criminal reiterada y orientada a la obtención de provecho económico”, afirmó Mosquera.

Pérez fue condenada a 50 años por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado; y Gómez fue condenado a 48 años y dos meses por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la mamá y el registrador recibieron 40 y 30 años de cárcel, respectivamente, por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes agravado. Un aspecto clave es que la justicia indicó que el Bienestar Familiar, Interpol y Cancillería deben gestionar los trámites para ubicar al niño y así restablecer sus derechos.