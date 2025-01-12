Buena noticia para viajeros: Avianca informa cuántos aviones ya tienen el software actualizado

Con el inicio de diciembre, una temporada que suele tener mayor cantidad de vuelos por las fiestas, Avianca dio una buena noticia para los usuarios.

La aerolínea informó que actualizó el software de cerca del 90% de los aviones que se vieron afectados desde hace días por el tema de Airbus.

Actualización del software complicó los vuelos

El pasado 28 de noviembre, Airbus le informó a Avianca que una parte de su flota A320 tenía que actualizar su software de manera inmediata. Esto, entonces, hizo que los aviones no pudiesen retomar sus recorridos.

Cifras de la compañía apuntaron que el 70% de la flota quedó en medio de esta situación. Además, cerró las ventas hasta el 8 de diciembre, contemplando que la actualización implicaría afectaciones durante alrededor de 10 días.

Tres días después, falta solo un 10% para que la flota vuelva estar operando por completo. Sin embargo, en ese lapso, se vieron perjudicados 233 vuelos con 35.708 pasajeros (83.68% eran en Colombia). La idea es que las ventas vuelvan a la normalidad el viernes 5 de diciembre.

Medidas de Avianca para mejorar la atención

Avianca agradece a los clientes afectados por su paciencia y entendimiento en esta situación de fuerza mayor.

A los clientes se les brindó reubicación, tanto con Avianca como otras aerolíneas; y reembolsos. De igual forma, se puso en marcha un plan de atención que ha contado con: aumento del personal en los aeropuertos, aumento en la capacidad de equipos e implementación de nuevos canales de comunicación.

Paralelamente, Airbus señaló que de los seis mil aviones afectados a nivel mundial, la mayoría ya recibió la actualización. Solamente quedan menos de 100: “Agradece a sus clientes, autoridades, empleados y a todas las partes interesadas por su apoyo en la implementación de estas medidas y por su comprensión”.