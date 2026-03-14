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Alcalde de Bogotá acompañó las zonas seguras de taxis en la madrugada ¿Cómo funcionan?

Días antes, la ciudad se estremeció con el secuestro de Diana Ospina, la mujer que estuvo 40 horas en manos de bandas delincuenciales dedicadas al hurto bajo la modalidad de paseo millonario.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

marzo 14 de 2026
10:31 a. m.
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El caso de Diana Ospina, la mujer que estuvo secuestrada durante 40 horas, tras ser víctima de dos bandas dedicadas al hurto, bajo la modalidad de paseo millonario, encendió una alarma en Bogotá y puso a trabajar a las autoridades en estrategias de control y prevención en las calles.

Cuenta de ello la jornada de verificación de las zonas seguras de taxis, que lideró el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante la noche del viernes, 13 de marzo, y la madrugada del sábado, 14, en el sector de rumba de Modelia, en la localidad de Fontibón.

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¿Cómo funcionan las zonas seguras de taxi en los sectores de rumba en Bogotá?

Luego de que Ospina fuera secuestrada al abordar un taxi en la calle, tras salir de un reconocido bar en la localidad de Chapinero, la ciudad decidió apostar por zonas seguras, en los sectores de rumba, en las que los ciudadanos puedan tomar vehículos de servicio público bajo supervisión de las autoridades.

“Esta noche estamos revisando cómo están operando las zonas seguras de taxi. En Modelia está sobre la 75. El taxi que para es revisado por los gestores, al igual que su conductor y la placa. La información de la placa y el conductor van al C4, queda registrada y se verifica que el taxi cumpla con todos los requisitos de ley”, antes de iniciar el servicio, explicó el mandatario.

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Un registro de ciudadanos en vehículos tipo taxi durante la madrugada:

El alcalde Galán explicó que los esfuerzos adelantados por la Secretaría de Seguridad y agentes de la Policía en las zonas seguras facilitan a la ciudad “tener control, saber quién se monta en el taxi, quién maneja el taxi, qué taxi coge cada persona y acompañarlos para garantizar un viaje seguro”.

Pero, según comentó, no es un tema exclusivo de ejercer control. “También es pedagogía. Estamos trabajando de la mano con los comerciantes del sector para que más personas sepan que aquí pueden tomar su taxi de forma segura. Cuando la ciudadanía conoce y usa las zonas seguras, todos ganamos”.

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