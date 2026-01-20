CANAL RCN
Video en cámara de seguridad mostraría al profesor Neill Felipe Cubides abordando un vehículo

Según videos de cámaras de seguridad obtenidos por las autoridades, Cubides salió de la Clínica del Country en Chapinero, donde había dejado a su hijo de 10 años hospitalizado.

enero 20 de 2026
01:11 p. m.
Un crimen que conmociona a Bogotá tiene en vilo a las autoridades. Neill Felipe Cubides, profesor de la Universidad Externado y asesor de la Procuraduría General de la Nación, fue reportado desaparecido el 15 de enero y posteriormente hallado sin vida en una zona rural de Usme, generando múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

Desaparición y movimientos bancarios sospechosos

El último registro del docente de 54 años ocurrió a las 10:06 de la noche del 15 de enero. Según videos de cámaras de seguridad obtenidos por las autoridades, Cubides salió de la Clínica del Country en Chapinero, donde había dejado a su hijo de 10 años hospitalizado junto a su esposa, y caminó hasta la Carrera 15 buscando transporte.

Las imágenes muestran al profesor esperando en una caseta, dejando pasar dos taxis amarillos, hasta que finalmente abordó un vehículo particular de color azul.

Tres horas después de su desaparición, pasada la 1:00 de la madrugada del 16 de enero, se registraron movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

A las 1:26 se retiraron dos millones de pesos y posteriormente cuatro millones adicionales, totalizando seis millones de pesos. A las 1:51 se realizó una compra con su tarjeta de crédito en el sector de Venecia, en el sur de Bogotá, a aproximadamente 18 kilómetros de Chapinero.

¿Cuál es la hipótesis de investigación en la muerte del profesor Neill Felipe Cubides?

Prácticamente a la misma hora de las transacciones bancarias, a las 1:51 de la madrugada, un ciudadano alertó a las autoridades sobre un cuerpo incinerándose en la vereda Los Coches de Usme, zona rural alejada y solitaria utilizada como botadero de basura. El 19 de enero se confirmó mediante pruebas forenses que el cuerpo correspondía al profesor Cubides.

La esposa del profesor indicó inicialmente que podría tratarse de un "paseo millonario", modalidad delictiva común en Bogotá. Sin embargo, también se investiga si el crimen tiene relación con su labor como asesor en la Procuraduría, donde llevaba 10 años trabajando en investigaciones.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el hecho como un crimen atroz y aseguró: "Los criminales responsables del asesinato del profesor Neil Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades".

La esposa del docente hizo un llamado emotivo: "Exigimos y esperamos que las autoridades con preocupación y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que llevó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables. Por favor, que no haya impunidad, que Ney Felipe no sea un número más".

Las autoridades concentran sus esfuerzos en tres puntos clave para establecer la ruta que siguieron los criminales: Chapinero, lugar en el que desapareció; el sector de Venecia, donde se realizaron las transacciones bancarias, y la vereda Los Coches, en Usme, donde se encontró el cuerpo.

