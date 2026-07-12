A la cárcel presunto cabecilla del Tren de Aragua que habría controlado rentas ilícitas en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación informó que se trata de Néstor Luis Castro Méndez, alias Maracucho, quien ya fue presentado ante un juez de control de garantías tras ser señalado de ser cabecilla territorial del grupo delincuencial ‘Tren de Aragua’.

Las autoridades atribuyen a este hombre el control de rentas ilícitas y otras conductas delictivas en el centro de Bogotá.

¿Cuáles fueron los hallazgos de la investigación?

En medio de la investigación por los hechos, ocurridos desde febrero del 2023, se dio a conocer que este sujeto habría asumido la distribución de estupefacientes al menudeo, el cobro de extorsiones tanto a comerciantes como residentes y la administración de inmuebles utilizados por los “pagadiarios”.

Así mismo, la coordinación de un componente armado para ejercer vigilancias e intimidación a los ciudadanos en las localidades de Santa Fe, el Centro Internacional y otros puntos de la ciudad.

Las autoridades revelaron que Castro estaría involucrado en la obtención y manejo de recursos provenientes de actividades delincuenciales que superarían los 1.400 millones de pesos. También en el almacenamiento y la comercialización de vehículos, motocicletas, celulares y autopartes hurtadas.

Cerca de un año duró la investigación de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía, en donde se hizo uso de un agente encubierto, interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos permitieron reconstruir el paso a paso del funcionamiento de la organización ilegal.

“En esta investigación fueron empleados importantes recursos técnicos y actividades de inteligencia que llevaron a su ubicación y captura en el barrio Molinos, de la Ciudad de Bogotá, en donde se llevaron a cabo diferentes diligencias de allanamiento y registro a la vivienda en donde actualmente residía”, aseguró Luis Atuesta, comandante operativo control MEBOG.

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¿Cuáles son los delitos para el presunto responsable?

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó el delito de concierto para delinquir agravado.

Sin embargo, el presunto responsable no aceptó el cargo formulado por lo que un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.