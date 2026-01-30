CANAL RCN
Colombia Video

Rompen rejas y puertas para rescatar a una menor que estaba encerrada sola dentro de una vivienda en Medellín

La niña fue hallada sin compañía al interior de una casa del barrio La Francia tras una alerta familiar.

Valentina Bernal

enero 30 de 2026
12:25 p. m.
En el barrio La Francia, en Medellín, las autoridades recibieron el reporte de una menor de edad que se encontraba sola dentro de una vivienda, sin la presencia de un adulto que respondiera por su cuidado.

La alerta fue entregada por un familiar, lo que permitió que se activara una reacción inmediata por parte de la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, quienes verificaron la información y pusieron en marcha un operativo.

El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el procedimiento y aseguró que se activaron todos los protocolos.

Rescatan a una menor que estaba encerrada dentro de una vivienda en Medellín

De acuerdo con lo informado por el mandatario en su cuenta de X, tras recibir la alerta, las unidades policiales se desplazaron hasta la vivienda señalada y, al constatar la situación, solicitaron el apoyo de Bomberos y de la Comisaría de Familia para adelantar un procedimiento seguro.

Gracias a la reacción inmediata entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, atendimos el reporte de una menor que se encontraba sola al interior de una vivienda del barrio La Francia.

Autoridades irrumpen en vivienda para rescatar a menor encerrada

En el video del operativo, que da cuenta del paso a paso del rescate, se observa cómo las autoridades deben intervenir físicamente el inmueble para poder ingresar.

El procedimiento comienza con el destrabamiento de una reja que funcionaba como puerta, la cual bloqueaba el acceso inicial.

Tras lograr abrirla, los uniformados descienden por unas escaleras, donde se encuentran con una segunda reja completamente asegurada, que no podía abrirse por ningún medio. Ante esta situación, proceden a forzarla para continuar avanzando hacia el interior de la vivienda.

El recorrido no termina allí. Más adelante, al llegar a la puerta de ingreso, las autoridades evidencian que también estaba cerrada, por lo que deben intervenirla nuevamente para poder entrar. Solo después de forzarla, logran finalmente acceder al interior del inmueble.

Es en ese momento cuando las autoridades encuentran a la menor dentro de la vivienda, confirmando que estaba sola. De inmediato se activan los protocolos de protección y se coordina su salida del lugar.

La niña fue trasladada a un Hogar de Paso, mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

