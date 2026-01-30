Capturan a mujer que intentaba ingresar marihuana oculta en huevos a estación de Policía en Usme

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Usme lograron la captura de una mujer de 61 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detenida pretendía ingresar marihuana oculta en alimentos destinados a una persona privada de la libertad.

Marihuana oculta en alimentos

De acuerdo con las autoridades, durante los controles de ingreso de alimentos se detectaron alteraciones en unos huevos que la mujer llevaba consigo. Al ser verificados, los uniformados hallaron en su interior una sustancia con características similares a la marihuana.

"En las últimas horas, en la estación de policía de Usme, se logra la captura de una mujer quien pretendía visitar a un ciudadano privado de la libertad llevándole un alimento. En este caso eran unos huevos que al interior contenían una sustancia con características similares a la marihuana", explicó el Teniente Coronel Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

A disposición de la Fiscalía

La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen. Según el oficial, "gracias a los controles que se tienen en este lugar, se logra detectar dicho elemento, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos".