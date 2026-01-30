CANAL RCN
Deportes

América de Cali busca goleador y apunta a exjugador de Independiente Santa Fe

América de Cali busca delantero para 2026 y tiene en la mira a Agustín Rodríguez, ex Santa Fe, quien viene de un gran semestre en el fútbol uruguayo.

América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

enero 30 de 2026
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue moviéndose y América de Cali aparece como uno de los clubes más activos en la búsqueda de un delantero para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026.

Cristian Barrios revive polémica con hinchas de América de Cali y reafirmó su amor por Junior
RELACIONADO

Cristian Barrios revive polémica con hinchas de América de Cali y reafirmó su amor por Junior

La incertidumbre alrededor del futuro de Rodrigo Holgado, quien aún pertenece al club y recientemente superó una suspensión impuesta por la FIFA, tiene a la dirigencia escarlata evaluando alternativas en el frente de ataque.

En ese escenario, un nombre que vuelve a sonar con fuerza es el de un exjugador de Independiente Santa Fe, quien ya conoce el fútbol colombiano y podría regresar al país con una nueva camiseta.

Agustín Rodríguez, el delantero que interesa en América

El atacante uruguayo Agustín Rodríguez, de 27 años, es uno de los principales candidatos que maneja América de Cali. Según versiones cercanas a la negociación, el club avanzó rápidamente en el plano personal, pues hubo acuerdo salarial y el jugador manifestó de forma clara su deseo de vestir la camiseta roja en 2026.

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas
RELACIONADO

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas

Rodríguez viene de un semestre destacado en Uruguay, donde marcó 18 goles en 31 partidos, cifras que lo posicionan como un 9 neto de área, perfil que el cuerpo técnico considera prioritario.

Su capacidad goleadora y su experiencia reciente lo convirtieron en una opción atractiva para reforzar el ataque escarlata.

El obstáculo económico que frenó la negociación

El principal problema surgió con su actual club, Juventud de Las Piedras, que se mantuvo firme en su postura. La institución solo estaría dispuesta a venderlo por dos millones de dólares o a cederlo a préstamo con obligación de compra, condicionada al cumplimiento de metas deportivas.

América de Cali y el enredo para reforzar su delantera en 2026: ¿Quién llega y qué pasará con Holgado?
RELACIONADO

América de Cali y el enredo para reforzar su delantera en 2026: ¿Quién llega y qué pasará con Holgado?

América presentó una propuesta para adquirir solo un porcentaje del pase, pero esta fue rechazada apenas 24 horas después por considerarse insuficiente. Pese a ello, las conversaciones no se dan por cerradas y el nombre de Rodríguez sigue sobre la mesa.

Cabe recordar que el delantero ya tuvo un paso por Independiente Santa Fe en 2024, donde, sin ser titular indiscutido, anotó goles importantes. Ahora, con mayor madurez y respaldo estadístico, Agustín Rodríguez aparece como una opción real para llegar al América de Cali como fichaje para 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hernán Torres

Hernán Torres envió contundente mensaje a hinchas de Millonarios en su despedida

Novak Djokovic

Djokovic vs. Alcaraz, final del Australian Open: fecha, horario y canal para ver en vivo

Atlético Bucaramanga

Jugadores de Bucaramanga asistieron al funeral del hincha asesinado en el clásico

Otras Noticias

Bogotá

Capturan a mujer que intentaba ingresar marihuana oculta en huevos a estación de Policía en Usme

La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Yeison Jiménez

Alístese: recomendaciones para el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín

La tiquetera oficial del evento dio a conocer algunas recomendaciones especiales para todos los asistentes del concierto.

Gasolina

Bajonazo del precio de la gasolina en Colombia: ¿En cuánto queda y desde cuándo?

Salud mental

Impacto de la soltería a los 30 años: estudio con 17.000 jóvenes reveló efectos para la salud mental

Estados Unidos

Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló concesiones portuarias a empresa hongkonesa