América de Cali busca goleador y apunta a exjugador de Independiente Santa Fe

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue moviéndose y América de Cali aparece como uno de los clubes más activos en la búsqueda de un delantero para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026.

La incertidumbre alrededor del futuro de Rodrigo Holgado, quien aún pertenece al club y recientemente superó una suspensión impuesta por la FIFA, tiene a la dirigencia escarlata evaluando alternativas en el frente de ataque.

En ese escenario, un nombre que vuelve a sonar con fuerza es el de un exjugador de Independiente Santa Fe, quien ya conoce el fútbol colombiano y podría regresar al país con una nueva camiseta.

Agustín Rodríguez, el delantero que interesa en América

El atacante uruguayo Agustín Rodríguez, de 27 años, es uno de los principales candidatos que maneja América de Cali. Según versiones cercanas a la negociación, el club avanzó rápidamente en el plano personal, pues hubo acuerdo salarial y el jugador manifestó de forma clara su deseo de vestir la camiseta roja en 2026.

Rodríguez viene de un semestre destacado en Uruguay, donde marcó 18 goles en 31 partidos, cifras que lo posicionan como un 9 neto de área, perfil que el cuerpo técnico considera prioritario.

Su capacidad goleadora y su experiencia reciente lo convirtieron en una opción atractiva para reforzar el ataque escarlata.

El obstáculo económico que frenó la negociación

El principal problema surgió con su actual club, Juventud de Las Piedras, que se mantuvo firme en su postura. La institución solo estaría dispuesta a venderlo por dos millones de dólares o a cederlo a préstamo con obligación de compra, condicionada al cumplimiento de metas deportivas.

América presentó una propuesta para adquirir solo un porcentaje del pase, pero esta fue rechazada apenas 24 horas después por considerarse insuficiente. Pese a ello, las conversaciones no se dan por cerradas y el nombre de Rodríguez sigue sobre la mesa.

Cabe recordar que el delantero ya tuvo un paso por Independiente Santa Fe en 2024, donde, sin ser titular indiscutido, anotó goles importantes. Ahora, con mayor madurez y respaldo estadístico, Agustín Rodríguez aparece como una opción real para llegar al América de Cali como fichaje para 2026.