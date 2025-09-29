CANAL RCN
Colombia

A la cárcel dos sujetos implicados en atentados sicariales en Barranquilla

Los hechos se registraron el pasado 12 y 24 de septiembre. Al paracer, uno de los sicariatos tiene un trasfondo pasional.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
05:30 p. m.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de dos hombres señalados de participar en distintos atentados sicariales ocurridos en Barranquilla, Atlántico.

A la cárcel sujetos que participaron en dos atentados sicariales

Por solicitud del ente acusador, jueces de control de garantías les impusieron medida de aseguramiento en centros carcelarios.

Uno de los procesados fue identificado como José Ramón Sandoval Sandoval, alias Jochin, quien habría disparado en cuatro ocasiones contra un hombre de 33 años en el barrio Cevillar, el pasado 12 de septiembre.

La víctima se movilizaba en motocicleta cuando fue atacada, lo que le causó la muerte en el lugar.

“Se trata de José Ramón Sandoval Sandoval, alias Jochin, quien, al parecer, por motivos pasionales le disparó en cuatro oportunidades a un hombre el pasado 12 de septiembre en el barrio Cevillar”, detalló la Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho tendría un trasfondo pasional. Los elementos presentados permitieron que alias Jochin aceptara su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Fue capturado por el CTI el 18 de septiembre.

El segundo investigado es Manuel Enrique González Silva, de 18 años, quien habría disparado contra una mujer en el barrio San Isidro el pasado 24 de septiembre.

Dos sujetos participaron en atentados sicariales en Barranquilla

Según la investigación, el ataque se produjo porque la víctima se negó a participar en actividades delictivas.

La Policía Nacional lo capturó en flagrancia tras la alerta de la comunidad, hallándole un arma de fuego y cartuchos compatibles. Ninguno de estos elementos contaba con permisos legales.

La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que no aceptó.

