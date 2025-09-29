Extenso prontuario de ‘Rey’, poderoso cabecilla cercano a ‘Iván Mordisco’ capturado en Cauca

Por medio de un operativo, la Policía capturó a ‘Rey’, cabecilla de las disidencias de las Farc que es cercano a ‘Iván Mordisco’.

Este hombre estaba ligado a la red de apoyo del Frente Dagoberto Ramos. También fue capturada su pareja.

Hostigamientos, asesinatos y un extenso prontuario

La captura se efectuó en Corinto, Cauca. Por este hombre había una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado. Le incautaron dos armas, dispositivos tecnológicos, principalmente un computador; y material de propaganda alusivo a las disidencias.

Las autoridades le estaban siguiendo el rastro desde que ocurrió el asesinato del subintendente José Yair Reyes Lucumí, crimen ocurrido el 25 de agosto y del que el cabecilla habría estado detrás.

Asimismo, ‘Rey’ tenía vínculos con una serie de ataques contra estaciones de Policía en el sector y el robo de 44 millones de pesos en sedes del Banco Agrario en Corinto y Caloto.

Millonaria recompensa por ‘Iván Mordisco’

Su prontuario no acaba ahí. El disidente lideró los atentados cometidos el 27 de mayo en Corinto. Mediante el uso de cilindros bomba, dos uniformados quedaron lesionados. Hace pocos días, fue la mente de los hostigamientos contra estaciones policiacas.

‘Rey’ es cercano a ‘Iván Mordisco’, por quien el Gobierno ofrece hasta 4.500 millones de pesos (1.15 millones de dólares) como recompensa por información que ayude a capturarlo.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió que la población en el norte del Cauca estaba en grave peligro por las disputas de los grupos armados, incluyendo a las disidencias.

Para ese momento, el Frente Dagoberto Ramos estaba ejerciendo control territorial en Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Argelia, El Tambo, Popayán y Suárez y Jambaló, entre otros municipios y corregimientos. Por su parte, el Frente 57 Yair Bermúdez ha estado en conflicto con el grupo, con el propósito de tener autoridad sobre la población y las economías ilícitas.