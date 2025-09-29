La condena que pagará madre que emborrachó y asfixió con una bolsa a su bebé de dos años

El atroz crimen de una bebé de tan solo dos años sacudió a la comunidad indígena hace cinco años cuando su propia madre decidió asesinarla.

Los hechos ocurrieron en Villa Garzón, Putumayo, el 8 de agosto de 2020. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la mujer fue hallada como responsable de la muerte de su hija luego de obligarla a ingerir licor y asfixiarla con una bolsa en la cabeza.

En las últimas horas, la madre de la bebé fue condenada a 33 años de cárcel por el abominable crimen en el interior de un resguardo indígena.

El resultado emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que la menor de edad murió por asfixia.

Madre emborrachó y asfixió con una bolsa a su bebé

El informe de la Fiscalía señala que “labores de policía judicial y el dictamen entregado por Medicina Legal demostraron que la niña falleció por una insuficiencia respiratoria aguda y que su cuerpo presentaba primer grado de alcoholemia”.

La mujer que asesinó a su propia hija “pertenecía a un resguardo indígena, donde aprovechó que su esposo había salido de cacería al campo y comenzó a jugar con la niña de dos años, cubriéndole la cabeza con una bolsa plástica, además, la obligó a ingerir licor”.

La menor de edad murió asfixiada y su madre la llevó a una habitación y la acostó en una colchoneta, después se fue a otro cuarto a descansar.

Condenaron a madre que asesinó a su bebé con una bolsa

Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento condenara a la mujer y madre de la menora la pena de 33 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el crimen de su hija menor de edad.

El juez a cargo del caso la condenó por el delito de homicidio agravado y libró orden de captura contra la mujer, para que pague la pena impuesta en centro penitenciario.