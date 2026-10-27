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Emotivas palabras de los amigos de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno asesinado en Cúcuta

El exsecretario tenía aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Cúcuta en las próximas elecciones regionales.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 27 de 2026
08:04 p. m.
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Las autoridades se encuentran investigando quiénes estuvieron detrás del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, quien actualmente ejerce como concejal en Bogotá.

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Castellanos había sido hasta hace pocos meses secretario de Gobierno en la capital de Norte de Santander. Era precandidato a la Alcaldía de Cúcuta para las elecciones regionales a nivel nacional que se llevarán a cabo en 2027.

¿Cómo ocurrió el homicidio?

Este crimen ocurrió en la tarde del lunes 26 de octubre y, al parecer, el sicario habría simulado un choque con la camioneta en la que iba Castellanos acompañado de su hijo.

Cuando el exsecretario se bajó para verificar el estado del vehículo, el delincuente desenfundó la pistola y disparó.

“Un hombre servidor, dado a escuchar y atender a la gente”, así lo recordó su amiga Luz Karime Rodríguez. Alex Claro, también cercano a Castellanos, aseguró que él estaba entregando a su familia y a la comunidad, destacando su labor en el sector público.

La carrera de Castellanos

Con respecto a su carrera, fue mayor de la Reserva Activa de la Policía y tenía más de 20 años de experiencia. Además, trabajó en Boyacá, Antioquia, Bolívar, Arauca, Magdalena, Santander, Meta, Casanare, Guaviare, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba; y se graduó como magíster en administración de empresas con énfasis en gerencia de proyectos.

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Las autoridades dieron a conocer que se dispuso de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que ayude a identificar al sicario y resto de posibles implicados.

Han sido varias las reacciones de otras figuras, tales como William Villamizar, el gobernador de Santander: “Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato (…) Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida”.

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