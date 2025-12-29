CANAL RCN
Colombia

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá

El hombre atacó a su compañera sentimental con un arma blanca en el interior de una vivienda en el barrio La Gloria, en el sur de Bogotá.

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
11:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía confirmó que fue enviado a la cárcel un hombre señalado de asesinar a su pareja sentimental con un arma cortopunzante después de la celebración de Navidad.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 25 de diciembre en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, tras el ataque la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta
RELACIONADO

Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Mató a su pareja después de la cena de Navidad en el sur de Bogotá

Aunque la Fiscalía no se refirió a las causas que llevaron a consumar el feminicidio, “se estableció que la víctima venía siendo objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de este hombre”.

Las investigaciones señalan que la víctima convivía con su feminicida en unión libre desde hace más de un año y que era sometida a violencia intrafamiliar.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió la judicialización de un hombre señalado de atacar con un arma cortopunzante a su compañera sentimental y causarle la muerte.

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño
RELACIONADO

Feminicida asesinó a su esposa con un cuchillo frente a un amigo en Barbacoas, Nariño

Envían a la cárcel a hombre que mató a su pareja el 25 de diciembre

El presunto agresor fue presentado ante una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien le imputó el delito de feminicidio agravado.

Ante las evidencias presentadas en las audiencias, el procesado aceptó el cargo.

Por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia
RELACIONADO

Casi la mitad de los feminicidios registrados en Bogotá estuvieron precedidos por otras formas de violencia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Habilitan segundo nivel de la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con Américas

Fiscalía General de la Nación

Funcionarios del CTI estarían implicados en red que vendía expedientes judiciales de manera ilegal

Bogotá

Cayeron los ‘Scarface’: Policía y Fiscalía desmantelan red de estupefacientes en San Bernardo

Otras Noticias

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano

Se terminó la espera: Miguel Borja llegó a México para convertirse en nuevo refuerzo de Cruz Azul.

Cuidado personal

Cámaras de bronceo podrían envejecer la piel y aumentar los riesgos de cáncer, según expertos

Los especialistas han explicado algunos de los principales riesgos al someterse a esta práctica.

Australia

Familiares de víctimas del tiroteo en Australia exigen investigación nacional por antisemitismo

Feria de Cali

Silvestre Dangond suspende su concierto en Cali por problemas de salud: “No puedo seguir”

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia