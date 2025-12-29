A la cárcel hombre que asesinó a su pareja a puñaladas después de la cena de Navidad en Bogotá

La Fiscalía confirmó que fue enviado a la cárcel un hombre señalado de asesinar a su pareja sentimental con un arma cortopunzante después de la celebración de Navidad.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los hechos se registraron el pasado 25 de diciembre en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, tras el ataque la víctima falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

RELACIONADO Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

Mató a su pareja después de la cena de Navidad en el sur de Bogotá

Aunque la Fiscalía no se refirió a las causas que llevaron a consumar el feminicidio, “se estableció que la víctima venía siendo objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de este hombre”.

Las investigaciones señalan que la víctima convivía con su feminicida en unión libre desde hace más de un año y que era sometida a violencia intrafamiliar.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía permitió la judicialización de un hombre señalado de atacar con un arma cortopunzante a su compañera sentimental y causarle la muerte.

Envían a la cárcel a hombre que mató a su pareja el 25 de diciembre

El presunto agresor fue presentado ante una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien le imputó el delito de feminicidio agravado.

Ante las evidencias presentadas en las audiencias, el procesado aceptó el cargo.

Por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.