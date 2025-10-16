Wendy Saray Orozco fue asesinada por su compañero de trabajo en estación de servicio en Cúcuta

En las últimas horas se confirmó el feminicidio de una joven en El Zulia, área metropolitana de Cúcuta. La víctima fue identificada como Wendy Saray Orozco Cera, de 28 años y madre de dos hijos.

El cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada de este 16 de octubre en la estación de servicio Pedregales.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió en horas de la noche, cuando la víctima, quien trabajaba en el lugar, fue atacada con arma de fuego.

Wendy Saray Orozco fue asesinada a tiros

Clientes y trabajadores encontraron su cuerpo tendido en el suelo. Presentaba múltiples impactos de bala.

La principal hipótesis apunta a un caso de feminicidio. De acuerdo con las primeras versiones, el presunto agresor sería Pablo Antonio Suescún Arévalo, compañero de trabajo de la víctima, así lo confirmó María del Mar Mora, jefe (e) de la Patrulla Púrpura de la Policía de Cúcuta.

Se presenta el homicidio de la señora Wendy Saray Orozco, donde presuntamente es afectada por su compañero de trabajo, quien posteriormente se quita la vida.

Wendy Orozco había denunciado por acoso a su feminicida

Según fuentes cercanas, el presunto feminicida había sido denunciado por ella semanas atrás por acoso laboral y comportamientos intimidantes.

Las autoridades informaron que Suescún Arévalo fue hallado sin vida horas después, en circunstancias que aún se investigan. Los indicios apuntan a que se habría quitado la vida tras cometer el crimen, aunque la versión sigue bajo verificación.

Mientras el CTI avanza en la recopilación de pruebas de los hechos, se investiga la ruta de atención que recibió la mujer tras la presunta denuncia de acoso que había interpuesto contra su victimario.